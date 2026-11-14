बिहार के इस शहर में भगवान सूर्य का पूरा परिवार, सात घोड़े और एक चक्के के रथ पर हैं 'भास्कर'
GAYA PUJA 2026: ब्राह्मणी घाट में भगवान सूर्य की अद्भुत अनोखी प्रतिमा है. यहां भगवान सूर्य पूरे परिवार के साथ विराजे हैं. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 14, 2026 at 6:52 PM IST
गया: मोक्ष नगरी गयाजी पिंडदान के साथ-साथ कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी जानी जाती है. ऐतिहासिक मंदिरों में ब्राह्मणी घाट पर स्थित सूर्य मंदिर भी है. खासबात ये है कि भगवान सूर्य आदिकाल से पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं. करीब 8 फुट ऊंची भगवान सूर्य की प्रतिमा है. प्रतिमा को काले कसौटी पत्थर में उड़ीसा शैली में निर्मित किया गया है, जो दुर्लभ सूर्य प्रतिमाओं में से एक है.
गयासुर राक्षस ने स्थापित की थी मूर्ति
गयाजी के ब्राह्मणी घाट स्थित सूर्य प्रतिमा को लेकर मान्यता है कि इसे गयासुर नाम के राक्षस द्वारा प्रतिमा को स्थापित किया गया था. गयासुर काफी धार्मिक प्रवृत्ति का राक्षस था और सूर्य उपासक था. उसी के द्वारा गयाजी में तीन स्थानों पर सूर्य प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसमें एक प्रतिमा ब्राह्मणी घाट में स्थित है. ब्राह्मणी घाट स्थित सूर्य प्रतिमा पूरी दुनिया में इकलौती प्रतिमा है, जिसमें सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं. प्रतिमा कसौटी काले पत्थर में उड़ीसा शैली से निर्मित है.
पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं सूर्य
इस प्रतिमा में भगवान सूर्य के साथ धर्म भार्या संध्या देवी, ज्येष्ठ पुत्र शनि, कनिष्ठ पुत्र यम, सारथी अरुण, पत्नी संज्ञा, सूर्य के आगे प्रातः काल में अंधकार रूपी दैत्य को भगाने वाली उषा, संध्याकालीन में अंधकार रूपी दैत्य को भगाने वाली देवी प्रत्युषा, बीच में दाएं -बाएं अंधकार रूपी राक्षस को भगाने वाले सैनिक, नीचे दाएं बाएं उनके सेवक हैं. भगवान सूर्य के दोनों कलाई में हिरण्यकमल कंगन हैं. गले में चंद्रहार है और बाएं तरफ तलवार है. भगवान सूर्य के सिर पर तुर्की आकार की टोपी है.
आदिकाल से स्थापित है सूर्य मूर्ति
सूर्य उपासना का मुख्य केंद्र प्राचीन काल से मगध रहा है. इसे द्वादश अर्क के नाम से जाना जाता है. यहां 12 सूर्य मंदिर हैं. मगध क्षेत्र में भगवान भास्कर की अनोखी अद्वितीय प्रतिमाएं स्थापित हैं. इन सूर्य मंदिर में आदिकाल से स्थापित तीन सूर्य प्रतिमाएं हैं, जो गया के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं. इसमें प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन और संध्याकालीन प्रतिमा है. प्रात: कालीन प्रतिमा मानपुर में है. मध्याहन कालीन ब्राह्मणी घाट में और संध्या कालीन प्रतिमा विष्णुपद में है.
सूर्य पुराण में प्रतिमा की चर्चा
वही, इस संबंध में ब्राह्मणी घाट सूर्य मंदिर के पुजारी मनोज मिश्रा बताते हैं कि यह ऐसा सूर्य तीर्थ है, जिसमें भगवान सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ विराजे हैं. इस प्रतिमा का जिक्र शास्त्रों में वर्णित है. सूर्य पुराण में इसकी चर्चा है. यह प्रतिमा जिस तरह से बनाकर स्थापित की गई है, वह अपने आप में अद्भूत है. कई रहस्य इसमें छिपे हुए हैं. यह प्रतिमा सात घोड़े और एक चक्के के रथ पर विराजमान है.
5000 वर्ष पुरानी है यह सूर्य प्रतिमा
पुजारी मनोज मिश्रा ने आगे बताया कि ब्राह्मणी घाट में स्थापित अनोखी सूर्य प्रतिमा का कई बार सर्वे हो चुका है, जिसमें आर्किटेक्चर ने भी माना है, कि यह कम से कम 4500 से 5000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है. इस प्रतिमा में भगवान सूर्य अपने ज्येष्ठ पुत्र शनि, कनिष्ठ पुत्र यम, धर्म भार्या संध्या देवी, पत्नी संज्ञा, सारथी अरुण, देवी उषा, देवी प्रत्युषा के साथ विराजमान हैं.
''भगवान सूर्य की प्रतिमा देश-विदेश में विभिन्न स्थानों पर मिल जाती है, लेकिन यह ऐसी पहली प्रतिमा है, जो कसौटी काले पत्थर में 8 फीट ऊंची पूरे परिवार के साथ ब्राह्मणी घाट पर स्थापित है. ऐसी पूरी दुनिया में प्रतिमा नहीं है''. - मनोज मिश्रा, पुजारी,सूर्य मंदिर
राजा मानसिंह को हुई थी संतान प्राप्ति
पुजारी मनोज मिश्रा आगे बताते हैं कि झारखंड के मानभूम के राजा मानसिंह थे. वह निसंतान थे. ज्योतिषियों ने सलाह दी कि मगध में जाएं और सूर्य उपासना करें. जिससे वो गयाजी आए. इसी बीच वो ब्राह्मणी घाट सूर्य मंदिर में भी गए थे और यहां पूजा-अर्चना की थी. राजा मानसिंह ने मन्नत रखी थी कि संतान प्राप्ति के बाद फिर से आएंगे. उन्हें सूर्य पूजा का फल संतान रूप में मिला. इसके बाद राजा मानसिंह ने फल्गु तट पर मानपुर बसाया. इसके बाद राजा मानसिंह ने गयाजी के ब्राह्मणी घाट पर सूर्य मंदिर समेत अन्य सूर्य मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया.
खाली हाथ नहीं लौटते हैं भक्त
ब्राह्मणी घाट के तट पर स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा के दर्शन और पूजा करने के लिए भक्त देश के कोने-कोने से आते हैं. ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य के इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है. सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. दरिद्रता दूर होने और संतान सुख की कामना की मन्नते यहां पूरी होती हैं.
छठ पर व्रतियों का लगा जमावड़ा
छठ महापर्व 13 नवंबर से शुरू हो गया है. ऐसे में इस सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली है. आज छठ का दूसरा दिन यानी खरना है. इस दिन शाम को व्रती पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी. इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा. तीसरे दिन (15 नवंबर) डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि चौथे दिन (16 नवंबर) उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा.
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