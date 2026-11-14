ETV Bharat / state

बिहार के इस शहर में भगवान सूर्य का पूरा परिवार, सात घोड़े और एक चक्के के रथ पर हैं 'भास्कर'

गया सूर्य मंदिर ( ETV Bharat )

गया: मोक्ष नगरी गयाजी पिंडदान के साथ-साथ कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी जानी जाती है. ऐतिहासिक मंदिरों में ब्राह्मणी घाट पर स्थित सूर्य मंदिर भी है. खासबात ये है कि भगवान सूर्य आदिकाल से पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं. करीब 8 फुट ऊंची भगवान सूर्य की प्रतिमा है. प्रतिमा को काले कसौटी पत्थर में उड़ीसा शैली में निर्मित किया गया है, जो दुर्लभ सूर्य प्रतिमाओं में से एक है.

गयासुर राक्षस ने स्थापित की थी मूर्ति