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गोरखपुर विश्वविद्यालय : यहां के प्रोफेसर कई प्रदेश में कुलपति का पद कर रहे सुशोभित, रैंकिंग में उछाल के साथ शैक्षणिक जगत में मनवाया लोहा

गोरखपुर विश्वविद्यालय : यहां के प्रोफेसर कई प्रदेश में कुलपति का पद कर रहे सुशोभित ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: देश की आजादी के बाद यूपी में जो पहला राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वह गोरखपुर का "पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है". यह अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर 2026 की पहली मई को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है. इन 75 वर्षों में विश्वविद्यालय ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं, लेकिन उसकी सफलता का जो असली आयाम दिखता है वह 5 से 7 वर्षों का इतिहास है. यूजीसी से "नैक ए प्लस- प्लस की रैंकिंग इसने करीब 4 वर्ष पहले हासिल कर लिया तो नेचर इंडेक्स में पूरे प्रदेश में पहले ही रैंकिंग हासिल किए हुए है. गोरखपुर विश्वविद्यालय : रैंकिंग में उछाल के साथ शैक्षणिक जगत में मनवाया लोहा (Video Credit; ETV Bharat) देश के भीतर कानून की पढ़ाई में भी इसका 19वां स्थान है, जबकि उसमें नेशनल यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं. यही नहीं यहां के प्रोफेसरों की काबिलियत को देखते हुए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य में भी उनकी कुलपति के रूप में उनकी तैनाती, विभिन्न विश्वविद्यालय में हुई है. हिंदी संस्थान से लेकर भारतीय इतिहास एवं अनुसंधान परिषद में भी यहां के प्रोफेसर की तैनाती को प्रमाणिकता मिली है. यह विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति से भी अपने छात्रों को परिचित कराता है. एक मई को गुजरात का स्थापना दिवस है, जहां की संस्कृति, और पाक कला को अपने छात्रों के बीच प्रस्तुत किया है. विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस और गुजरात दिवस की तिथि मेल करने पर कुलपति समेत सभी शिक्षिकाओं ने गरबा नृत्य भी प्रस्तुत किया. स्थापना में योगदान देने वालों को कुलपति ने किया नमन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय की आधारशिला 1 मई 1950 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी, जिनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि से इस दिवस का शुभारंभ हुआ. इसके उपरांत पंत भवन में स्थापित शिलान्यास पट्टिका के समक्ष कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न की, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने सहभागिता की. विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कुलपति कार्यालय का संचालन पंत भवन से ही किया जाता था. इस दौरान अपने कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि ऐसे समय जब पूर्वांचल में उच्च शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता थी, उस समय स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना में जिन महानुभावों का योगदान रहा, उन सभी को कोटि-कोटि नमन. नवाचारी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता

कुलपति ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय आज देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल हो चुका है. राष्ट्रीय मूल्यांकन में ‘A++’ ग्रेड प्राप्त करने के साथ-साथ यूजीसी की तरफ से नवाचारी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता और विभिन्न प्रतिष्ठित रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना, इसकी उपलब्धियों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं. उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.