गोरखपुर विश्वविद्यालय : यहां के प्रोफेसर कई प्रदेश में कुलपति का पद कर रहे सुशोभित, रैंकिंग में उछाल के साथ शैक्षणिक जगत में मनवाया लोहा
DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दोहरी सफलता! एक तरफ सुधरी रैंकिंग, दूसरी ओर यहां के प्रोफेसरों ने संभाली अन्य राज्यों में कमान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 5:19 PM IST
गोरखपुर: देश की आजादी के बाद यूपी में जो पहला राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वह गोरखपुर का "पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है". यह अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर 2026 की पहली मई को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है. इन 75 वर्षों में विश्वविद्यालय ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं, लेकिन उसकी सफलता का जो असली आयाम दिखता है वह 5 से 7 वर्षों का इतिहास है. यूजीसी से "नैक ए प्लस- प्लस की रैंकिंग इसने करीब 4 वर्ष पहले हासिल कर लिया तो नेचर इंडेक्स में पूरे प्रदेश में पहले ही रैंकिंग हासिल किए हुए है.
देश के भीतर कानून की पढ़ाई में भी इसका 19वां स्थान है, जबकि उसमें नेशनल यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं. यही नहीं यहां के प्रोफेसरों की काबिलियत को देखते हुए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य में भी उनकी कुलपति के रूप में उनकी तैनाती, विभिन्न विश्वविद्यालय में हुई है. हिंदी संस्थान से लेकर भारतीय इतिहास एवं अनुसंधान परिषद में भी यहां के प्रोफेसर की तैनाती को प्रमाणिकता मिली है. यह विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति से भी अपने छात्रों को परिचित कराता है. एक मई को गुजरात का स्थापना दिवस है, जहां की संस्कृति, और पाक कला को अपने छात्रों के बीच प्रस्तुत किया है. विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस और गुजरात दिवस की तिथि मेल करने पर कुलपति समेत सभी शिक्षिकाओं ने गरबा नृत्य भी प्रस्तुत किया.
स्थापना में योगदान देने वालों को कुलपति ने किया नमन
उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय की आधारशिला 1 मई 1950 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी, जिनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि से इस दिवस का शुभारंभ हुआ. इसके उपरांत पंत भवन में स्थापित शिलान्यास पट्टिका के समक्ष कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न की, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने सहभागिता की. विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कुलपति कार्यालय का संचालन पंत भवन से ही किया जाता था. इस दौरान अपने कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि ऐसे समय जब पूर्वांचल में उच्च शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता थी, उस समय स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना में जिन महानुभावों का योगदान रहा, उन सभी को कोटि-कोटि नमन.
नवाचारी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता
कुलपति ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय आज देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल हो चुका है. राष्ट्रीय मूल्यांकन में ‘A++’ ग्रेड प्राप्त करने के साथ-साथ यूजीसी की तरफ से नवाचारी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता और विभिन्न प्रतिष्ठित रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना, इसकी उपलब्धियों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं. उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.
30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता
कुलपति ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय ने 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जॉइंट पीएचडी तथा ड्यूल डिग्री कार्यक्रमों के संचालन की दिशा में कार्य कर रहा है. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के संदर्भ में उन्होंने बताया कि पीएम-उषा योजना के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के सहयोग से राज्य सरकार भी लगभग 100 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान तक रही है, जिससे विश्वविद्यालय को आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है.
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा विश्वविद्यालय
कुलपति ने यह भी कहा कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय 9 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो विश्वविद्यालय की वित्तीय सुदृढ़ता का प्रमाण है. अंत में उन्होंने विश्वविद्यालय की सामाजिक प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न जन-जागरुकता अभियान, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को बढ़ावा और टीबी रोगियों के लिए ‘पोषण पोटली’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है.
पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित
आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट पूर्व छात्रों एवं विद्वानों को सम्मानित किया गया. वरिष्ठ पूर्व छात्र संतोष कुमार अग्रवाल (निदेशक, Gallantt Ispat Limited), प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. एएन राय, डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा (ICHR) एवं अमित कुमार सिंह (सहायक आयुक्त, राज्य कर) को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर शिवानी शाही (वाणिज्य) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में योगदान, पूजा तिवारी (भूगोल) को डिप्टी कलेक्टर चयन और पुष्पराज मिश्रा (प्राचीन इतिहास) को यूपीपीसीएस में सफलता हेतु सम्मानित किया गया.
यह लोग निभा रहे कुलपति और अन्य पदों की महत्वपूर्ण भूमिका
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय जनजातीय अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रकाश मणि त्रिपाठी, बिहार दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के एन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरलीधर पाठक, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की कुल पद प्रोफेसर संजीत गुप्ता, रुहेलखण्ड और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, मगध विश्वविद्यालय पटना के प्रोफेसर राजेंद्र यादव, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय, उच्च शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा. हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सदानंद गुप्त, राष्ट्रीय हिंदी संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी और भारतीय इतिहास संकलन परिषद के सदस्य प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जैसे नाम शामिल हैं.
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