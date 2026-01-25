ब्रेस्ट कैंसर से उबरकर अन्य कैंसर पीड़ितों को किया जागरूक, CM रेखा गुप्ता भी भेज चुकी हैं शुभकामनाएं

ETV Bharat / state

कैंसर सर्वाइवर डॉ रामेश्वरी
कैंसर सर्वाइवर डॉ रामेश्वरी (ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 7:18 PM IST

नई दिल्ली: ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अक्सर इंसान को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन 45 वर्षीय डॉ. रामेश्वरी ने इस बीमारी को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना ली. तीसरे स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए उन्होंने न सिर्फ इलाज का साहसिक सामना किया, बल्कि समाज में फैले डर, चुप्पी और गलत धारणाओं को तोड़ने का बीड़ा भी उठाया. उनकी इस कोशिश ने सीएम रेखा गुप्ता का भी ध्यान आकर्षित किया.

कीमोथेरेपी के दर्द, बाल झड़ने और सर्जरी के बीच उन्होंने लेखन को अपना संबल बनाया और कैंसर पीड़ितों के लिए उम्मीद की आवाज बनीं. जुलाई 2024 में जांच और अगस्त 2024 में रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बीमारी से डरने के बजाय उन्होंने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालते हुए ‘अनचाहा मेहमान-कैंसर’ नामक संस्मरण लिखा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से उन्हें पिछले साल सितंबर को अप्रोच किया गया. वह फिलहाल परिवार के साथ रहकर सामान्य जीवन जी रही हैं.

डॉ. रामेश्वरी से खास बातचीत (ETV Bharat)

एक छोटी गांठ से शुरू हुआ संघर्ष: डॉ. रामेश्वरी ने बताया कि शुरुआत में ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ महसूस हुई. डॉक्टर को दिखाया गया, दवाइयां चलीं, मैमोग्राफी और एफएनसी जैसी जांच हुईं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी गंभीर नहीं आया. उन्होंने बताया कि इसके बावजूद मन में सवाल बना रहा कि गांठ है तो है क्यों है. डॉक्टर से संपर्क कर आखिरकार गांठ निकलवाने का फैसला लिया. गांठ बायोप्सी के लिए गई और रिपोर्ट में थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर ने सबको चौंका दिया.

रिपोर्ट और पहला डर: उन्होंने बताया कि रिपोर्ट हाथ में आते ही घबराहट होना स्वाभाविक था. डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर ब्रेस्ट से होते हुए दाहिने हाथ तक फैल चुका है और चौथे स्टेज की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा लड़ने का जज्बा मजबूत था. उन्होंने तय किया कि जो भी होगा, उसका डटकर सामना करेंगी.

परिवार और समाज की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं: इलाज की योजना तय होने के बाद जब परिवार को बताया गया तो स्वाभाविक रूप से सब घबरा गए. मां, देवर-देवरानियां, रिश्तेदार सब परेशान हुए. लेकिन असली झटका उन्हें समाज की सोच से लगा. सोशल मीडिया पर जैसे ही उन्होंने अपनी बीमारी साझा की, कई लोगों ने सहानुभूति के बजाय डर फैलाने वाली बातें कहीं कि 'कैंसर से मौत हो जाती है', 'बाल झड़ जाएंगे', 'दुनिया का सामना कैसे करोगी' आदि. तब तय किया कि इस नकारात्मकता को हावी नहीं होने दूंगी.

कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल में बेटे के साथ डॉ. रामेश्वरी
कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल में बेटे के साथ डॉ. रामेश्वरी (ETV Bharat)

बाल नहीं, हिम्मत पहचान बने: उन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी से पहले ही अपने बाल खुद कटवा दिए और बिना विग, बिना कैप सार्वजनिक जगहों पर निकलने लगीं. उन्होंने बताया कि नारी की सुंदरता बालों से नहीं, उसके गुणों और आत्मबल से होती है. बेटे के स्कूल में पीटीएम में भी इसी रूप में गईं तो लोगों की नजरें उठीं, सवाल हुए, लेकिन हर बार मुस्कुराकर समाज को आइना दिखाया.

दर्द के बीच लेखन बना ऊर्जा: उन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला दर्द, उल्टियां और कमजोरी आसान नहीं थी. लेकिन इसी दौर में लेखन सबसे बड़ी ताकत बनी. वह पहले ही 15 किताबें लिख चुकी थीं और इलाज के दौरान उन्होंने चार कृतियां लिखीं. सबसे अहम संस्मरण पुस्तक 'अनचाहा मेहमान- कैंसर', जिसमें कीमो, रेडिएशन, पारिवारिक हालात और समाज के व्यवहार को बेहद ईमानदारी से शब्दों में उतारा. यह किताब कैंसर मरीजों के लिए मार्गदर्शक और संबल बनी जो सबसे अहम रही.

ट्रीटमेंट के दौरान डॉ. रामेश्वरी ने लिखी अनचाहा मेहमान कैंसर
ट्रीटमेंट के दौरान डॉ. रामेश्वरी ने लिखी अनचाहा मेहमान कैंसर (ETV Bharat)

रिश्तों और बच्चों पर भी लिखा: इसी दौरान उन्होंने 'सिंदूर' किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने पारिवारिक रिश्तों और परंपराओं के महत्व को कहानियों के जरिए बताया हैं. वहीं तीसरी किताब 'बचपन डॉट कॉम' में डिजिटल युग में बच्चों के लिए मोबाइल के सही इस्तेमाल पर छोटी-छोटी कहानियां लिखीं. इसके अलावा बाल साहित्य पर उनके शोध 'बाल साहित्य: कल, आज और कल' भी लिखी.

पति और बेटे का मिला साथ: डॉ. रामेश्वरी मानती हैं कि परिवार का साथ सबसे बड़ा होता है. उनके पति ठाकुर धीरेंद्र सिंह बरतवाल ने हर मोर्चे पर साथ दिया. उन्होंने खाना बनाना सीखा, रात-दर-रात दर्द में उनके पैर दबाए और हिम्मत बंधाई. उन्होंने बताया कि 15 साल का बेटा इलाज के दौरान ढाल बना. पढ़ाई के साथ-साथ किचन संभाला, कीमो सेंटर ले जाना, सर्जरी के बाद देखभाल सब कुछ जिम्मेदार बेटे की तरह किया.

ट्रीटमेंट के दौरान उनकी लिखी दो अन्य किताबें
ट्रीटमेंट के दौरान उनकी लिखी दो अन्य किताबें (ETV Bharat)

सरकारी अस्पताल और मुख्यमंत्री से मुलाकात: इलाज के भारी खर्च को देखते हुए उन्होंने सरकारी अस्पताल को चुना. दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपना उपचार कराया, बल्कि अन्य मरीजों को भी काउंसलिंग दी. उन्होंने बताया कि अपनी किताब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंचाने के लिए निवेदन पत्र लिखा. मुख्यमंत्री ने तुरंत मिलने का समय दिया. साथ ही पुस्तक की सराहना की और शुभकामना संदेश भेजा.

समाज के नाम संदेश: डॉ. रामेश्वरी ने लोगों को संदेश दिया कि कैंसर कोई पाप नहीं, महज एक बीमारी है. इसे छुपाएं नहीं, समय पर जांच कराएं. अगर आसपास कोई मरीज है तो उसका मनोबल गिराने के बजाय बढ़ाएं. हिम्मत, परिवार का साथ और सकारात्मक सोच से इस जंग को जीता जा सकता है.

ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है: ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब स्तन की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और अनियंत्रित तरीके से गांठ (ट्यूमर) बना लेती हैं. यह बदलाव आमतौर पर डीएनए में गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे कोशिकाएं मरने की बजाए बढ़ती जाती हैं. शुरुआत में यह केवल एक छोटी गांठ के रूप में दिख सकता है, लेकिन समय पर पहचान न होने पर यह आसपास के टिश्यू और लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है. सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सीमा सिंह ने कहा कि इसके प्रमुख कारणों में हार्मोनल बदलाव, अनुवांशिक कारण (परिवार में पहले किसी को कैंसर होना), बढ़ती उम्र, मोटापा, असंतुलित जीवनशैली, शारीरिक गतिविधि की कमी शामिल हैं. कई मामलों में कोई स्पष्ट कारण नहीं भी मिलता, इसलिए जागरूकता और नियमित जांच सबसे जरूरी है. ब्रेस्ट कैंसर कोई शर्म या छुपाने की बात नहीं, यह एक बीमारी है जिसे समय पर पहचान, सही इलाज और मजबूत मानसिकता से हराया जा सकता है. अब तक वह ऐसे 200-250 कैंसर पेशेंट्स को जागरूक कर चुकी हैं.

