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कौए के प्रजाती का पक्षी रूफस ट्रीपी बढ़ा रहा घना की शान, आकर्षण रंग-रूप, कहा जाता है 'टाइगर टूथपिक'

यह पक्षी टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में काफी सामान्य रूप से पाया जाता है और घना क्षेत्र में भी समय-समय पर इसकी मौजूदगी देखी जाती है.

पक्षी रूफस ट्रीपी
पक्षी रूफस ट्रीपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 6:13 PM IST

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भरतपुर : विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) में इन दिनों एक अनोखा और रोचक पक्षी प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां रूफस ट्रीपी नामक पक्षी देखा जा रहा है. यह पक्षी टाइगर रिजर्व में बहुत की कॉमन पक्षी है, लेकिन यह अपनी खासियत की वजह से काफी रोचक माना जाता है. इसे स्थानीय भाषा में महालत या टकाचोर कहा जाता है. अपनी चपलता, आकर्षक बनावट और दिलचस्प व्यवहार के कारण यह पक्षी वन्यजीव जगत में विशेष पहचान रखता है. यह पक्षी बाघ के मुंह में से मांस के टुकड़े निकालकर खाता है, इसलिए इसे 'टाइगर टूथपिक' के नाम से भी जाना जाता है.

करता है बाघ के मुंह की सफाई : नेचुरलिस्ट रणधीर सिंह ने बताया कि रूफस ट्रीपी को आम बोलचाल में 'टाइगर टूथपिक' या 'टाइगर बर्ड' के नाम से भी जाना जाता है. इसका कारण है इसका वह अद्भुत व्यवहार, जिसमें यह बाघ के शिकार के बाद उसके दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों को निकालकर खाता है. इस प्रक्रिया से पक्षी को भोजन मिल जाता है और बाघ के मुंह की सफाई भी हो जाती है.

घना में दिखा 'टकाचोर' (ETV Bharat Bharatpur)

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नेचुरलिस्ट रणधीर सिंह के अनुसार यह पक्षी टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में काफी सामान्य रूप से पाया जाता है और घना क्षेत्र में भी समय-समय पर इसकी मौजूदगी देखी जाती है. उन्होंने बताया कि जब जंगल में बाघ शिकार करने के बाद आराम करता है, तब यह पक्षी उसके आसपास फुर्ती से मंडराने लगता है. बाघ के दांतों में फंसे छोटे-छोटे मांस के टुकड़ों को यह अपनी तेज चोंच से निकालकर खा लेता है. प्रकृति में देखने को मिलने वाला यह व्यवहार एक दिलचस्प सहजीवी संबंध का उदाहरण माना जाता है, जहां दोनों जीवों को किसी न किसी रूप में लाभ मिलता है. खास बात यह है कि बाघ भी इस पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाता.

घना में दिखा 'टकाचोर'
टकाचोर के बारे में जानिए (ETV Bharat GFX)

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रंग-बिरंगी बनावट और फुर्तीली चाल : रणधीर सिंह ने बताया कि रूफस ट्रीपी क्रो (कौआ) फैमिली का पक्षी है. यह मध्यम आकार का बेहद सुंदर और चंचल पक्षी होता है. इसकी लंबाई सामान्यतः 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जिसमें इसकी लंबी पूंछ भी शामिल होती है. शरीर का प्रमुख रंग हल्का लाल-भूरा होता है, जबकि सिर, गर्दन और ऊपरी हिस्सा गहरे काले रंग का दिखाई देता है. इसके पंखों पर काले और सफेद रंग का आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है, जो इसे जंगल में भी अलग पहचान देता है. इसकी मजबूत और हल्की मुड़ी हुई चोंच इसे भोजन ढूंढने और छोटे-छोटे टुकड़ों को आसानी से निकालने में मदद करती है. पेड़ों की ऊंची डालियों पर फुर्ती से उछलते-कूदते हुए इसे अक्सर देखा जा सकता है. टाइगर रिजर्व में इसे बाघों के आसपास मंडराते देखा जा सकता है.

घना में दिखा 'टकाचोर'
टकाचोर पक्षी के कई नाम हैं (ETV Bharat GFX)

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जंगल का प्राकृतिक सफाईकर्मी : रणधीर सिंह ने बताया कि रूफस ट्रीपी को सर्वाहारी पक्षी माना जाता है. यह कीड़े-मकोड़े, छोटे जीव, फल, बीज और कभी-कभी मृत जानवरों के अवशेष भी खा लेता है. इसी कारण इसे जंगल का एक प्रकार का प्राकृतिक सफाईकर्मी भी माना जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है. घना क्षेत्र में ऐसे पक्षियों की मौजूदगी यहां की समृद्ध जैव विविधता का संकेत है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जहां 350 से अधिक प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं.

टकाचोर पक्षी
टकाचोर पक्षी (Getty Image)

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उड़ान भी है अनोखी: टकाचोर, जिसे वैज्ञानिक रूप से 'डेंड्रोसिटा वैगाबंडा' कहा जाता है, कौआ परिवार का एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान सदस्य है. इसकी सबसे प्रमुख शारीरिक विशेषता इसकी लंबी, सलेटी रंग की पूंछ है, जिसके सिरों पर काले धब्बे होते हैं. इसका शरीर चमकीले नारंगी-भूरे (रफस) रंग का होता है, जबकि सिर, गर्दन और छाती का हिस्सा गहरा कालिख जैसा या मटमैला होता है. यह पक्षी मुख्य रूप से खुले जंगलों, कृषि क्षेत्रों और केवलादेव (घना) जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है. इसकी उड़ान बहुत ही विशिष्ट होती है. यह हवा में तैरते हुए और पंखों को फड़फड़ाते हुए एक लहरदार गति में उड़ता है. अपनी लंबी पूंछ के कारण यह पेड़ों की घनी टहनियों के बीच भी बड़ी कुशलता से संतुलन बनाए रखता है.

रूफस ट्रीपी बढ़ा रहा घना की शान
रूफस ट्रीपी बढ़ा रहा घना की शान (ETV Bharat)

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आवाज बहुत विविध होती है: व्यवहार के मामले में टकाचोर एक अत्यंत साहसी और मिलनसार पक्षी माना जाता है. यह एक सर्वाहारी जीव है, जो फल, बीज और फूलों के रस से लेकर कीड़े-मकोड़े, छिपकलियों और छोटे पक्षियों के अंडों तक सब कुछ खा लेता है. केवलादेव पक्षी विहार जैसे पर्यटन स्थलों पर यह अक्सर इंसानों के काफी करीब आ जाता है और कभी-कभी पर्यटकों के हाथों से भोजन छीनने की कोशिश भी करता है. इसकी आवाज बहुत विविध होती है. यह मधुर संगीत जैसी चहचहाहट से लेकर धातु के टकराने जैसी तीखी आवाजें भी निकाल सकता है. एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह पक्षी अक्सर सांभर या चीतल जैसे बड़े जानवरों की पीठ पर बैठकर उनके शरीर से कीड़ों को चुनकर खाता है, जिससे वन्यजीवों के बीच एक अनूठा आपसी सहयोग देखने को मिलता है.

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