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सनसनीखेज वारदात, पंचायत में सहायक समाज कल्याण अधिकारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, हालत गंभीर

पथरी थाना हरिद्वार ( ETV Bharat )

लक्सर: उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिवगढ़ ग्राम में छुट्टी पर अपने घर आए एक सरकारी अधिकारी पर गांव के ही कुछ दबंगों ने पंचायत के दौरान चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पीड़ित की तहरीर पर पथरी पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

छुट्टी पर घर आए थे अधिकारी: पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार ग्राम शिवगढ़ निवासी कमलेश पुत्र नरेश वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास खंड जहरीखाल में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं. वह इन दिनों विभागीय अवकाश लेकर अपने पैतृक गांव शिवगढ़ आए हुए थे.