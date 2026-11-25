सनसनीखेज वारदात, पंचायत में सहायक समाज कल्याण अधिकारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, हालत गंभीर
जिस अधिकारी पर चाकू से हमला किया गया, वो अधिकारी पौड़ी गढ़वाल जिले में तैनात है. अधिकारी फिलहाल अपने घर छुट्टी पर आए हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 6:09 PM IST
लक्सर: उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिवगढ़ ग्राम में छुट्टी पर अपने घर आए एक सरकारी अधिकारी पर गांव के ही कुछ दबंगों ने पंचायत के दौरान चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पीड़ित की तहरीर पर पथरी पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
छुट्टी पर घर आए थे अधिकारी: पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार ग्राम शिवगढ़ निवासी कमलेश पुत्र नरेश वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास खंड जहरीखाल में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं. वह इन दिनों विभागीय अवकाश लेकर अपने पैतृक गांव शिवगढ़ आए हुए थे.
प्रेम विवाह को लेकर बुलाई गई थी पंचायत: घटना के पीछे गांव का एक पारिवारिक और सामाजिक विवाद बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, गांव का ही रहने वाला अभिषेक पुत्र भागमल कुछ समय पहले गांव की ही एक युवती को अपने साथ ले गया था. दोनों ने शादी कर ली थी और इसके बाद सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल से पुलिस सुरक्षा का आदेश भी प्राप्त कर लिया था. इसी प्रकरण को सुलझाने और इस पर चर्चा करने के लिए गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी.
पंचायत में कहासुनी के बाद किया चाकू से हमला: आरोप है कि पंचायत के दौरान किसी बात को लेकर माहौल गर्मा गया और विवाद बढ़ गया. इसी बीच आरोपी अंकुश ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी कमलेश को पीछे से पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपियों धर्मेन्द्र, अमरपाल और वेदपाल राणा ने जान से मारने की नीयत से उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चाकू कमलेश की गर्दन और दाहिने हाथ के कंधे के ऊपरी हिस्से में लगा, जिससे वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी वहां से फरार हो गए.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी: घायल अधिकारी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. पथरी थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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