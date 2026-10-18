घर का दरवाजा खोलते ही अधिवक्ता पर चाकू से वार, फिर क्या हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश?
अधिवक्ता बाबू राम तिवारी पर तीन बदमाशों ने किया कातिलाना हमला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 1:42 PM IST
बहराइच: शहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के रायपुर राजा स्थित बसंत बिहार कॉलोनी के रहने वाले पूर्व अध्यक्ष बाबू राम तिवारी पर बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने घर का दरवाजा खोलते ही उनपर चाकुओं से हमला कर दिया. देर शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हमले के बाद मची चीख पुकार से मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए.
पकड़ा गया एक हमलावर: मोहल्ले के लोगों ने एक हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. शनिवार की देर शाम बाबू राम तिवारी अपने घर पर बने चैंबर में बैठे हुए थे. इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर की घंटी बजाई. जैसे ही बाबू राम तिवारी दरवाजा खोलकर बाहर निकले, वहां पहले से घात लगाए खड़े तीन युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. अधिवक्ता ने सूझबूझ दिखाते हुए हमलावरों को पीछे धकेला और शोर मचाते हुए तुरंत घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई.
अधिवक्ता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि हमले के कारणों और साजिश का खुलासा हो सके. वहीं, फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा.- नारायण दत्त मिश्रा, सीओ सिटी
वकीलों में गुस्सा: घटना की सूचना मिलते ही वकीलों में रोष फैल गया. अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता देहात कोतवाली पहुंचे और घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वही इस दौरान पुलिसकर्मियों व अधिवक्ताओं में जमकर नोकझोंक भी हुई.
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