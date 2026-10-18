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घर का दरवाजा खोलते ही अधिवक्ता पर चाकू से वार, फिर क्या हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश?

बहराइच में खूनी खेल ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: शहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के रायपुर राजा स्थित बसंत बिहार कॉलोनी के रहने वाले पूर्व अध्यक्ष बाबू राम तिवारी पर बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने घर का दरवाजा खोलते ही उनपर चाकुओं से हमला कर दिया. देर शाम हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हमले के बाद मची चीख पुकार से मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए.

कड़ी कार्रवाई की मांग (Video Credit: ETV Bharat) पकड़ा गया एक हमलावर: मोहल्ले के लोगों ने एक हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. शनिवार की देर शाम बाबू राम तिवारी अपने घर पर बने चैंबर में बैठे हुए थे. इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर की घंटी बजाई. जैसे ही बाबू राम तिवारी दरवाजा खोलकर बाहर निकले, वहां पहले से घात लगाए खड़े तीन युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. अधिवक्ता ने सूझबूझ दिखाते हुए हमलावरों को पीछे धकेला और शोर मचाते हुए तुरंत घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई.