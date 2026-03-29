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दिल्ली में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात, लूट का विरोध करने पर युवक पर चाकुओं से हमला

राजधानी दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में मामूली बातों पर चाकू से हमले की कई वारदात सामने आई हैं.

लूट का विरोध करने पर युवक पर चाकुओं से किया गया हमला
लूट का विरोध करने पर युवक पर चाकुओं से किया गया हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 29, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी का उत्तर-पूर्वी जिला एक बार फिर गंभीर अपराध से दहल उठा है. नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी इलाके में रविवार दोपहर दिनदहाड़े एक 26 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला किया गया. लूटपाट का विरोध करने पर दो बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. फिलहाल पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

पीड़ित की पहचान 26 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई है, जो सुंदर नगरी में एक मेडिकल स्टोर के पास पूड़ी बेचने का काम करता है, दोपहर करीब 1:30 बजे लोकेश अपने घर से कुछ सामान लेकर डिस्पेंसरी वाली गली से गुजर रहा था. इसी दौरान दो अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया और लूटपाट की कोशिश करने लगे. जब लोकेश ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया तो बदमाशों ने अपना आपा खो दिया. एक आरोपी ने चाकू निकालकर लोकेश पर करीब चार बार वार किए. हमले के दौरान मची चीख-पुकार सुनकर लोकेश के पिता सिरा राम और स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़े.

सिया राम, पीड़ित के पिता (ETV Bharat)

पीड़ित के पिता सिया राम ने बताया कि मेरा बेटा सामान लेने बाहर गया था, अचानक शोर सुना कि चाकू मार दिया, तो मैं तुरंत भागा, वहां दो लड़के लोकेश पर वार कर रहे थे, हमने उसे बचाने की कोशिश की और स्थानीय लोगों की मदद से एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया हालांकि दूसरा आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा.

विवेक पठानिया रिपोर्टर (ETV Bharat)

डीसीपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही नंद नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोकेश को तुरंत जीटीबी (GTB) अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार लोकेश की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. डीसीपी (उत्तर-पूर्वी जिला) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार बदमाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. इस वारदात के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी रोष और दहशत का माहौल है.

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