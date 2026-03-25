ETV Bharat / state

दिल्ली के डीडीए पार्क में युवक की चाकू घोंपकर कर हत्या, लोगों में दहशत

स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पार्क में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

डीडीए पार्क में युवक की चाकू से गोदकर हत्या
डीडीए पार्क में युवक की चाकू से गोदकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. ताजा मामला न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री पार्क स्थित डीडीए पार्क का है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों ने जब खून से सनी लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे पार्क को घेरकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक पर कई बार चाकू से वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

डीडीए पार्क में युवक की चाकू से गोदकर हत्या (ETV Bharat)

डीडीए पार्क में युवक की चाकू से गोदकर हत्या: मृतक की पहचान जुनैद के रूप में हुई है, जो स्थानीय इलाके का ही रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटना के समय पार्क में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके. मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे जब वह लोग पार्क में पहुंचे तो एक युवक का सब पड़ा था. उन्होंने तुरंत घटना की सूचना को दी.

पार्क में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी: स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोगों में डर का माहौल है और उन्होंने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है. प्रारंभिक आशंका है कि हत्या के पीछे लूटपाट या आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा का कहना है कि मुकदमा दर्ज का जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

MURDER CASES IN DELHI NCR
DDA PARK KNIFE ATTACK INCIDENT
KNIFE ATTACK INCIDENTS IN DELHI
YOUTH STABBED TO DEATH IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.