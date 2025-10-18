ETV Bharat / state

अपराध के बढ़ते ग्राफ से बलौदा बाजार के लोग नाराज, कोतवाली थाना के खटियापारी में फिर चाकूबाजी की घटना

बलौदा बाजार: त्योहार से पहले लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को लेकर आम पब्लिक परेशान है. बीते एक हफ्ते के भीतर सुहेला, कसडोल में चाकूबाजी और मर्डर की घटनाओं से आम लोग दहशत में हैं. ताजा घटनाक्रम कोतवाली थाना इलाके का है. बीती रात घटियापाटी गांव में चाकूबाजी की वारदात में तीन युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए. एक जख्मी युवक की जहां चाकू लगने से मौत हो गई वहीं दो का इलाज अस्पताल में जारी है.

चाकूबाजी की घटना में 1 की मौत 2 जख्मी: चाकूबाजी की घटना में जान गंवाने वाला युवक और जख्मी शख्स सभी पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं. कोतवाली पुलिस के मुताबिक चाकू लगने से हरीश शायर की मौत हुई है जबकि दीप कुर्रे को बेहतर इलाज के लिए मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया है. जख्मी साहिल शायर का इलाज जिला अस्पताल बलौदा बाजार में जारी है. जख्मी साहिल शायर मृतक हरीश नायर का भाई है. साहिल ने बताया कि वो भाई को बचाने के लिए मौके पर गया था लेकिन हमलावरों ने उसे भी चाकू मार दिया. किसी तरह से वो और दीप कुर्रे आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकला. जख्मी साहिल ने बताया कि उसके भाई की घटनास्थल पर ही मौत चाकू लगने से हो गई थी.

अपराध के बढ़ते ग्राफ से बलौदा बाजार के लोग नाराज (ETV Bharat)



पुलिस की कार्यशैली से लोग नाराज: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कई छोटे छोटे आपराधिक गिरोह के लोग सक्रिय हैं. इन गिरोहों के डर से आम लोगों का देर शाम निकलना मुश्किल हो गया है. लोगों की शिकायत है कि अक्सर बदमाश युवक शराब के नशे में इलाके में झगड़ा करते रहते हैं.



इलाके में हुई वारदातें



27 सितंबर (सुहेला): एक रात में 3 वारदातें, 1 की हत्या



30 सितंबर (कसडोल–सेमरिया): मारपीट की घटना में 3 घायल, 1 की हालत गंभीर



4 अक्टूबर (कसडोल–देवरीकला): मारपीट की घटना में 8 घायल, धारा 307 दर्ज



11 अक्टूबर (कोतवाली–खटियापाटी): बदमाशों ने की 1 हत्या, हमले में 2 घायल