दिल्ली में फिर चाकूबाजी की वारदात, डिलीवरी बॉय की बेरहमी से की गई हत्या, हिरासत में लिए गए सभी नाबालिग

दिल्ली के मयूर विहार में मामूली कहासुनी पर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है, जिसमें एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई.

दिल्ली में डिलीवरी बॉय की हत्या
दिल्ली में डिलीवरी बॉय की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 1:12 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के आचार्य निकेतन इलाके में मामूली कहासुनी में डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी हैं. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि मृतक की पहचान अरुण राज के रूप में हुई है, जो पटपड़गंज का रहने वाला था और डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था.

वारदात की सूचना मिलते ही पांडव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी अभिषेक धानिया के अनुसार सोमवार रात करीब 8 बजकर 15 मिनट पर पांडव नगर थाने में पीसीआर कॉल मिली थी कि आचार्य निकेतन, मयूर विहार इलाके में एक युवक को चाकू मार दिया गया है. मौके पर पहुंचने पर 22 वर्षीय अरुण राज गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला. जांच में सामने आया कि युवक के गले और सीने पर चाकू से कई वार किए गए थे.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वारदात से पहले तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. किसी बात को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से अरुण राज पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस आसपास और आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं. सभी को हिरासत में ले लिया गया है. हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई के साथ अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी.

