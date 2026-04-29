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KNH से गायनी OPD शिफ्ट करने के फैसले पर बवाल, डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर किया प्रदर्शन, CM से तुरंत पुनर्विचार की मांग

KNH में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने किया प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

शिमला: राजधानी शिमला में कमला नेहरू मातृ एवं शिशु अस्पताल (KNH) से गायनी ओपीडी को IGMC शिफ्ट करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. बुधवार को अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल मरीजों बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी नुकसानदायक है.

अस्पताल स्टाफ ने जताया कड़ा विरोध

प्रदर्शन के दौरान अस्पताल के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट नजर आए. कमला नेहरू अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट ऑफिसर और हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि यह अस्पताल सौ साल से अधिक पुराना है और लंबे समय से महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है. उन्होंने कहा कि गायनी ओपीडी को शिफ्ट करने से स्टाफ की कमी और बढ़ेगी और मरीजों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी.

महिलाओं को होगी सबसे ज्यादा दिक्कत

डॉक्टरों का कहना है कि IGMC जाने में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को असुविधा होगी, जबकि KNH में सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हैं. यहां NICU (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) भी मौजूद है, जिससे मां और बच्चे दोनों की देखभाल बेहतर तरीके से हो पाती है. डॉक्टरों का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं को बार-बार अस्पताल बदलना पड़ेगा, जो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है.

MCI मानकों का भी हवाला

अस्पताल स्टाफ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गायनी विभाग और NICU का एक ही परिसर में होना जरूरी है. इससे नवजात शिशु और मां की सुरक्षा सुनिश्चित होती है. साथ ही यह मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में विभागों को अलग-अलग करना नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है.