KNH से गायनी OPD शिफ्ट करने के फैसले पर बवाल, डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर किया प्रदर्शन, CM से तुरंत पुनर्विचार की मांग
डॉक्टरों ने MCI के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गायनी विभाग और NICU का एक ही परिसर में होना जरूरी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 10:23 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में कमला नेहरू मातृ एवं शिशु अस्पताल (KNH) से गायनी ओपीडी को IGMC शिफ्ट करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. बुधवार को अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल मरीजों बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी नुकसानदायक है.
अस्पताल स्टाफ ने जताया कड़ा विरोध
प्रदर्शन के दौरान अस्पताल के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट नजर आए. कमला नेहरू अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट ऑफिसर और हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि यह अस्पताल सौ साल से अधिक पुराना है और लंबे समय से महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है. उन्होंने कहा कि गायनी ओपीडी को शिफ्ट करने से स्टाफ की कमी और बढ़ेगी और मरीजों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी.
महिलाओं को होगी सबसे ज्यादा दिक्कत
डॉक्टरों का कहना है कि IGMC जाने में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को असुविधा होगी, जबकि KNH में सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हैं. यहां NICU (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) भी मौजूद है, जिससे मां और बच्चे दोनों की देखभाल बेहतर तरीके से हो पाती है. डॉक्टरों का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं को बार-बार अस्पताल बदलना पड़ेगा, जो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है.
MCI मानकों का भी हवाला
अस्पताल स्टाफ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गायनी विभाग और NICU का एक ही परिसर में होना जरूरी है. इससे नवजात शिशु और मां की सुरक्षा सुनिश्चित होती है. साथ ही यह मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में विभागों को अलग-अलग करना नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है.
आर्थिक बोझ बढ़ने की भी आशंका
मनोज शर्मा ने कहा कि सरकार पहले ही आर्थिक दबाव में है और इस तरह की शिफ्टिंग से अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा. उन्होंने सुझाव दिया कि नई सुविधाएं IGMC में ले जाने की बजाय KNH में ही विकसित की जानी चाहिए, ताकि मौजूदा व्यवस्था मजबूत हो सके.
डॉक्टरों ने दी चेतावनी
अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं होने से कार्यक्षमता बढ़ती है और मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो विरोध और तेज किया जाएगा. बता दें कि गायनी ओपीडी को IGMC शिफ्ट करने के फैसले का पहले भी कई संगठनों ने विरोध किया है. भाजपा और जनवादी महिला समिति ने भी इसे महिलाओं के लिए असुविधाजनक बताया है. जनवादी महिला समिति ने 30 अप्रैल को IGMC के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है.
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