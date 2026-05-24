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उत्तर रेलवे अस्पताल लखनऊ में पहली बार हुआ घुटना प्रत्यारोपण, मरीज को मिली नई जिंदगी

उत्तर रेलवे अस्पताल लखनऊ में पहली बार हुआ घुटना प्रत्यारोपण. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम ने एक मरीज के घुटनों का सफल ऑपरेशन कर नई जिंदगी दी है. रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मरीज का घुटना प्रत्यारोपण (Knee Replacement) का सफल ऑपरेशन मंडल चिकित्सालय में रेलवे डॉक्टरों ने किया है. इस उपलब्धि का पूरा श्रेय वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी और ऑर्थो सर्जन डॉ. अशोक कुमार यादव, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार यादव और उनकी पूरी टीम को जाता है. इस ऐतिहासिक सफलता पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. संगीता सागर ने भी डॉक्टरों और पूरी ओटी टीम को बधाई दी. उन्होंने इस गौरवान्वित मौके पर कहा कि मंडल चिकित्सालय रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा.