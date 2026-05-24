उत्तर रेलवे अस्पताल लखनऊ में पहली बार हुआ घुटना प्रत्यारोपण, मरीज को मिली नई जिंदगी
उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल चिकित्सालय में पहली बार हुआ है जब किसी मरीज का घुटना प्रत्यारोपण (Knee Replacement) हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 8:23 PM IST
लखनऊ: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम ने एक मरीज के घुटनों का सफल ऑपरेशन कर नई जिंदगी दी है.
रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मरीज का घुटना प्रत्यारोपण (Knee Replacement) का सफल ऑपरेशन मंडल चिकित्सालय में रेलवे डॉक्टरों ने किया है.
इस उपलब्धि का पूरा श्रेय वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी और ऑर्थो सर्जन डॉ. अशोक कुमार यादव, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार यादव और उनकी पूरी टीम को जाता है.
इस ऐतिहासिक सफलता पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. संगीता सागर ने भी डॉक्टरों और पूरी ओटी टीम को बधाई दी.
उन्होंने इस गौरवान्वित मौके पर कहा कि मंडल चिकित्सालय रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा.
यह भी बताया कि इस क़ामयाबी को संभव बनाने में मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का मार्गदर्शन और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहा.
उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि रेलवे प्रशासन का पूरा प्रयास रहता है कि रेलवे चिकित्सालय में आने वाले मरीज को हर तरह की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. जिस भी बीमारी से वे ग्रसित हों, उन्हें उस बीमारी का इलाज रेलवे अस्पताल में मिल सके जिससे उन्हें इधर-उधर किसी अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े.
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने रेलवे अस्पताल के चिकित्सकों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे अस्पताल ने उपलब्धि हासिल की है जो निश्चित तौर पर गौरव का पल है.
इससे यह भी पता चलता है कि उत्तर रेलवे में उच्च गुणवत्ता के उपकरण भी हैं और बेहतरीन चिकित्सकों की टीम भी है. अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो और तीमारदारों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए रेलवे प्रशासन का पूरा प्रयास है.