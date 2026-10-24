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केएन त्रिपाठी ने ECI के फैसलों और सीमा पर चीनी सेना की हलचल पर उठाए सवाल, दिमागी नक्सल पर भी किया पलटवार

गढ़वा: दिल्ली में एक नवंबर को आयोजित होने वाले कांग्रेस के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी जिला स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है. इसी कड़ी में एआईसीसी ऑब्जर्वर सह छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत झारखंड के गढ़वा पहुंचे. यहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. साथ ही अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया.

गढ़वा सर्किट हाउस के सभागार में बैठक करते ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी हैं. बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान नेताओं ने जिला और प्रखंड कमेटियों को ऐसे लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं. साथ ही, ऐसे लोगों को दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की बात कही.

केएन त्रिपाठी और अमरजीत भगत का बयान (ETV Bharat)

मतदाता सूची से नाम काटने और नोटिस भेजने का आरोप

कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर/SSR) प्रक्रिया के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग द्वारा एक-एक मतदान केंद्र (बूथ) पर 300 से लेकर 500 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं. इसके साथ ही, लगभग इतने ही लोगों को नाम हटाए जाने के संबंध में नोटिस भी जारी किए गए हैं. उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये नोटिस झारखंड के किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि सीधे दिल्ली में बैठे अधिकारियों द्वारा भेजे जा रहे हैं.

चुनाव आयोग के फैसलों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर घेराबंदी

केएन त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी नितिन नबीन से सवाल किया कि भारतीय निर्वाचन आयोग में बिना पूर्ण बहुमत के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं, तो इस पर भाजपा चुप क्यों है और इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही है? इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की कथित हलचल और बढ़ती गतिविधियों पर भी तीखे सवाल खड़े किए.

'दिमागी नक्सल' के बयान पर पलटवार और भाजपा पर तंज

त्रिपाठी ने सत्तापक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी भाजपा बुनियादी और जरूरी सवालों के जवाब नहीं दे पाती है, तब देश के प्रधानमंत्री 'दिमागी नक्सल' और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा असल में खुद अंदर से डरी हुई है और इसीलिए झारखंड में बांग्लादेश या नेपाल जैसे हालात पैदा होने का बेबुनियाद डर दिखा रही है, जबकि हकीकत में ऐसी बातें किसी भी अन्य दल या व्यक्ति ने कहीं नहीं कही हैं.