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उत्तराखंड में कीवी क्रांति, चमोली से दिल्ली, 200 कुंतल की पहली खेप आजादपुर मंडी पहुंची

उत्तराखंड में कीवी क्रांति ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में उद्यानिकी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच चमोली से कीवी की खेप दिल्ली भेजे जाने को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर कीवी से लदे वाहनों को रवाना किया. इस पहल के जरिए जिले की कीवी को बड़े बाजार तक पहुंचाने के साथ ही किसानों के लिए विपणन के नए रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा है.