उत्तराखंड में कीवी क्रांति, चमोली से दिल्ली, 200 कुंतल की पहली खेप आजादपुर मंडी पहुंची
चमोली जिले में करीब 800 काश्तकार लगभग 62 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 3:05 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के पहाड़ों में पैदा होने वाली कीवी अब देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है. चमोली की बागवानी को बड़े बाजार से जोड़ने की दिशा में पहली बार जनपद से 200 कुंतल कीवी की खेप दिल्ली की आजादपुर मंडी के लिए रवाना की गई. अब तक स्थानीय बाजारों पर निर्भर रहने वाले काश्तकारों को अपनी उपज देश की प्रमुख फल-सब्जी मंडियों में पहुंचाने का अवसर मिलेगा. इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने की उम्मीद जगी है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में उद्यानिकी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच चमोली से कीवी की खेप दिल्ली भेजे जाने को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर कीवी से लदे वाहनों को रवाना किया. इस पहल के जरिए जिले की कीवी को बड़े बाजार तक पहुंचाने के साथ ही किसानों के लिए विपणन के नए रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा है.
800 काश्तकार 62 हेक्टेयर में कर रहे कीवी का उत्पादन: चमोली जनपद में कीवी उत्पादन किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रहा है. मिशन कीवी के तहत जिले में करीब 800 काश्तकार लगभग 62 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती कर रहे हैं. इस वर्ष जनपद में 500 कुंतल से अधिक कीवी का उत्पादन हुआ है. अब तक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन किसानों की उपज को उचित बाजार तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में पहली बार 200 कुंतल कीवी दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजे जाने से विपणन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.
दिल्ली की मंडी तक पहुंच बनने से किसानों को अपनी उपज के लिए नए खरीदार तलाशने और बड़े बाजार में कारोबार की संभावनाएं समझने का अवसर मिलेगा. किसानों को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा, यह मंडी में मिलने वाले भाव, परिवहन खर्च और अन्य विपणन लागत पर निर्भर करेगा.
उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक पर जोर: मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया किसानों को कीवी उत्पादन के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से तकनीकी सहयोग और पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. किसानों की विपणन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. उद्देश्य यह है कि पहाड़ों में पैदा होने वाले फलों को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाया जा सके. किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सीमित विकल्पों पर निर्भर न रहना पड़े.
अगले साल 60 हेक्टेयर में बढ़ेगा कीवी का दायरा: मुख्य उद्यान अधिकारी नितेंद्र सिंह के अनुसार, जनपद में कीवी उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2026-27 में 60 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में इसकी खेती का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत करीब 400 नए किसानों को कीवी उत्पादन से जोड़ने की योजना है.
इसके लिए हावर्डस, एलिसन, मॉन्टी, ब्रूनो, एबॉट और लिमोन एलिना सहित कीवी की विभिन्न प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
पहाड़ की उपज को बड़े बाजार तक पहुंचाने की पहल: चमोली की कीवी का पहली बार दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचना जिले के बागवानों के लिए एक नई शुरुआत है. पहाड़ी क्षेत्रों में फल उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन बाजार तक पहुंच, पैकेजिंग और परिवहन जैसी चुनौतियां किसानों के सामने बनी रहती हैं. ऐसे में यदि विपणन की यह व्यवस्था नियमित रूप से आगे बढ़ती है, तो स्थानीय उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प मिल सकते हैं.
पढे़ं- चमोली में कीवी से किसान हो रहे मालामाल, अब 100 क्विंटल उत्पादन का बनाया लक्ष्य
पढे़ं- कीवी की खेती बदल रही किसानों की आर्थिकी, सुखदेव पंत ने बगीचे के साथ पौध किए तैयार