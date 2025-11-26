कुश्ती में दमखम: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खिलाड़ियों ने लहराया परचम
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का रोमांच. कुश्ती के दांव–पेंचों ने बुधवार को लोहागढ़ की धरती को जोश और जज्बे से भर दिया.
Published : November 26, 2025 at 10:32 PM IST
भरतपुर: भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए युवा पहलवानों ने मैट पर अपने कौशल, शक्ति और संतुलन का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शकदीर्घा तालियों से गूंज उठी. बालक, बालिका और ग्रीको रोमन वर्ग की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक मुकाबले जीतते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी राहुल सैनी ने बताया कि बुधवार को आयोजित कुश्ती स्पर्धाओं में बालक, बालिका एवं ग्रीको रोमन वर्ग के विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया.
बालक वर्ग - फ्री स्टाइल परिणाम :
61 किलोग्राम :
स्वर्ण – अनुज कुमार विश्नोई (पी.ए.एच.यू., हरियाणा)
रजत – सुमित (एल.पी.यू., पंजाब)
कांस्य – नीरज यादव (पी.आर.एस.यू.)
74 किलोग्राम :
स्वर्ण – सौरभ (एल.पी.यू.)
रजत – प्रवीण (डी.बी.यू.)
92 किलोग्राम :
स्वर्ण – अमित सिंह (एस.एल.वी.एस.आर.एस.यू.)
रजत – शिवदत्त चौधरी (बी.एन.यू.)
कांस्य – रविन्द्र मलिक (जे.आर.एन.आर.वी.)
कांस्य – शिवम (आर.एम.पी.एस.एस.यू.)
125 किलोग्राम :
स्वर्ण – जसपूरन (सी.यू.पी.)
रजत – रोनक (डी.यू.)
कांस्य – लक्ष्य (एम.डी.यू.)
बालक वर्ग – ग्रीको रोमन परिणाम :
55 किलोग्राम :
स्वर्ण – मनीष (के.यू.एच.)
रजत – अजय शेरावत (एस.पी.पी.यू.)
कांस्य – दीपक (एम.एस.डी.एस.यू.)
67 किलोग्राम :
स्वर्ण – प्रमोद (सी.आर.एस.यू.)
रजत – सतपाल सिंह (पी.डी.डी.यू.एस.यू.)
कांस्य – संदीप नैन (टी.एम.बी.एस.पी.एस.यू.)
97 किलोग्राम :
स्वर्ण – सागर (डी.के.एन.एम.यू.)
रजत – रितिक (जी.के.यू.)
महिला वर्ग – फ्री स्टाइल परिणाम :
50 किलोग्राम :
स्वर्ण – स्वीटी (सी.यू.)
रजत – मोनिका (डी.के.एन.एम.यू.)
कांस्य – अंजली (पी.डी.डी.यू.एस.यू.)
55 किलोग्राम :
स्वर्ण – कीर्ति (एल.पी.यू.)
रजत – दामिनी (डी.पी.आर.ए.यू.)
कांस्य – अंजली (सी.सी.एस.यू.)
62 किलोग्राम :
स्वर्ण – अंजली (एल.पी.यू.)
रजत – काजल (जी.के.यू.)
कांस्य – साक्षी (एस.यू.एच.)
कल के फाइनल मुकाबले : अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी राहुल सैनी ने बताया कि गुरुवार, 27 नवम्बर को अलग अलग भारवर्ग और श्रेणी के फाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे.
प्रातः 11 बजे से:
फ्री स्टाइल – 57, 70, 86 किग्रा
ग्रीको रोमन – 63, 77, 130 किग्रा
महिला वर्ग – चयनित भार वर्ग
सायं 4 बजे से:
फ्री स्टाइल – 65, 79, 97, 57, 59, 68, 72 किग्रा
ग्रीको रोमन – 60, 72, 82, 87 किग्रा
महिला वर्ग – 53, 65, 76 किग्रा
उन्होंने खेल प्रेमियों से अपील की कि बड़ी संख्या में पहुंच कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और मैचों का रोमांच लाइव अनुभव करें.