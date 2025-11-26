ETV Bharat / state

कुश्ती में दमखम: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खिलाड़ियों ने लहराया परचम

खिलाड़ियों ने लहराया परचम ( ETV Bharat Bharatapur )

भरतपुर: भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए युवा पहलवानों ने मैट पर अपने कौशल, शक्ति और संतुलन का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शकदीर्घा तालियों से गूंज उठी. बालक, बालिका और ग्रीको रोमन वर्ग की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक मुकाबले जीतते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी राहुल सैनी ने बताया कि बुधवार को आयोजित कुश्ती स्पर्धाओं में बालक, बालिका एवं ग्रीको रोमन वर्ग के विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया. पढ़ें : KIUG 2025 : मीनाक्षी रोहिल्ला ने पहला स्वर्ण पदक जीता, LPU ने शूटिंग में दो Gold अपने नाम किए बालक वर्ग - फ्री स्टाइल परिणाम : 61 किलोग्राम : स्वर्ण – अनुज कुमार विश्नोई (पी.ए.एच.यू., हरियाणा) रजत – सुमित (एल.पी.यू., पंजाब) कांस्य – नीरज यादव (पी.आर.एस.यू.) 74 किलोग्राम : स्वर्ण – सौरभ (एल.पी.यू.) रजत – प्रवीण (डी.बी.यू.) 92 किलोग्राम : स्वर्ण – अमित सिंह (एस.एल.वी.एस.आर.एस.यू.) रजत – शिवदत्त चौधरी (बी.एन.यू.) कांस्य – रविन्द्र मलिक (जे.आर.एन.आर.वी.) कांस्य – शिवम (आर.एम.पी.एस.एस.यू.) 125 किलोग्राम : स्वर्ण – जसपूरन (सी.यू.पी.) रजत – रोनक (डी.यू.) कांस्य – लक्ष्य (एम.डी.यू.) बालक वर्ग – ग्रीको रोमन परिणाम : 55 किलोग्राम : स्वर्ण – मनीष (के.यू.एच.) रजत – अजय शेरावत (एस.पी.पी.यू.) कांस्य – दीपक (एम.एस.डी.एस.यू.) 67 किलोग्राम : स्वर्ण – प्रमोद (सी.आर.एस.यू.) रजत – सतपाल सिंह (पी.डी.डी.यू.एस.यू.)