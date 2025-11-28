ETV Bharat / state

केआईयूजी 2025 : तीरंदाज अदिति स्वामी ने जीता गोल्ड, जैन यूनिवर्सिटी मेडल स्टैंडिंग में टॉप पर

जैन यूनिवर्सिटी 45 ​​मेडल के साथ मेडल टेबल में टॉप पर है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का पांचवां एडिशन राजस्थान के सात शहरों में हो रहा है. 222 यूनिवर्सिटी के 4448 एथलीट 23 मेडल कैटेगरी में मुकाबला कर रहे हैं. ये गेम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की देखरेख में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर हो रहे हैं और इन्हें पूर्णिमा यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही है.

जयपुर: वर्ल्ड चैंपियन अदिति गोपीचंद स्वामी ने खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है. शिवाजी यूनिवर्सिटी की तीरंदाज ने शुक्रवार को यहां जगतपुरा आर्चरी रेंज में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के 5वें दिन कंपाउंड महिला इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. दूसरी ओर, ओलंपियन श्रीहरि नटराज और भव्या सचदेवा ने जैन यूनिवर्सिटी को पूल में अपना दबदबा बनाने में मदद की, जिससे टीम का स्विमिंग कैंपेन 27 गोल्ड मेडल के साथ खत्म हुआ.

शानदार शुरुआत : 19 साल की अदिति, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लिया था, उन सभी में गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार शुरुआत की. इंडिविजुअल फाइनल में, अदिति ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तनिपर्थी चिकिथा को 147-143 से हराकर पोडियम पर टॉप किया. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 22 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 21 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है.

श्रीहरि नटराज रहे स्टार : ओलंपियन श्रीहरि नटराज एसएमएस स्विमिंग पूल में आखिरी दिन के स्टार रहे. उन्होंने 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 52.30 के समय के साथ गोल्ड और 50 मीटर बैकस्ट्रोक (26.53) में गोल्ड जीता. इसके बाद, उन्होंने अपनी टीम के साथियों के साथ 400 मीटर मेडले मिक्स्ड रिले में 9 गोल्ड और दो सिल्वर मेडल के साथ गेम्स खत्म किए. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साइकिलिस्ट ने ट्रैक इवेंट्स में दबदबा बनाया और पुरुष और महिला टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीते. महिला टीम परस्यूट में और बरसरानी बारिक ने महिला 500 मीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में 00:38.535 के समय के साथ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की संजना वीएस से आगे रहीं.

सागर को गोल्ड : वहीं, डॉ. केएन मोदी यूनिवर्सिटी ने अपना दूसरा गोल्ड जीता. दूसरे दिन सागर के पुरुषों की 97 केजी ग्रीको-रोमन कैटेगरी में गोल्ड जीता. कर्नाटक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाली सिद्दी कम्युनिटी की शालिना सेयर सिद्धि ने महिलाओं की 57 केजी फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता. सिद्दी अफ्रीकी मूल के हैं और सदियों से भारत में रह रहे हैं.