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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: बालिका फुटबॉल में असम-तमिलनाडु की धमाकेदार जीत, छत्तीसगढ़ समेत चार टीमें सेमीफाइनल में

रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में असम की टीम ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक रणनीति के दम पर सिक्किम को 3-0 से हराया. शुरुआत से ही असम ने मैच पर नियंत्रण बनाए रखा और विपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में तमिलनाडु ने आंध्रप्रदेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 की जीत हासिल की. मजबूत डिफेंस और सटीक पासिंग के दम पर तमिलनाडु ने मैच पूरी तरह अपने पक्ष में रखा.

रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत रायपुर में आयोजित बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के पांचवें दिन रोमांच, ऊर्जा और कड़े मुकाबलों का शानदार संगम देखने को मिला. असम और तमिलनाडु ने अपने-अपने मैचों में एकतरफा जीत दर्ज कर दिन पर कब्जा जमाया, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर खिताबी दौड़ को और दिलचस्प बना दिया.

छत्तीसगढ़-झारखंड का दबदबा, सेमीफाइनल की तस्वीर साफ

प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और झारखंड की टीमों ने सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया.छत्तीसगढ़ ने ग्रुप ‘ए’ में सभी मैच जीतकर अपराजेय रहते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि झारखंड ने ग्रुप ‘बी’ में जीत का सिलसिला कायम रखते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया.इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की टीमों ने भी दमदार खेल दिखाते हुए अंतिम चार में जगह बनाई.अब सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश से और झारखंड का सामना गुजरात से होगा, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होने की उम्मीद है.

असम तमिलनाडु की धमाकेदार जीत (ETV Bharat Chhattisgarh)

जीत के बावजूद सेमीफाइनल से चूके असम और तमिलनाडु

पांचवें दिन शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद असम और तमिलनाडु की टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गईं.यह प्रतियोगिता की कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जहां हर मैच का परिणाम अंतिम दौर की तस्वीर तय कर रहा है.

‘मोरवीर’ के साथ मैदान में दिखा उत्सव जैसा माहौल

रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और खेल प्रेमी मैदान पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. इस दौरान गेम्स के मैस्कॉट ‘मोरवीर’ के साथ बच्चों और युवाओं ने मनोरंजक खेल खेले, सेल्फी ली और क्विज का आनंद उठाया. ‘मोरवीर’ छत्तीसगढ़ी शब्दों ‘मोर’ (हमारा) और ‘वीर’ (बहादुरी) से बना है, जो जनजातीय समुदायों की अस्मिता, साहस और गौरव का प्रतीक बनकर उभरा है.

सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ फुटबॉल टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर में चल रहे इस आयोजन ने न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को मंच दिया है, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों की ऊर्जा और क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिला रहा है. अब सभी की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां से खिताबी जंग और भी रोमांचक होने वाली है.