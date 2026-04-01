KITG 2026: राजमिस्त्री के बेटे ओडिशा के रेसलर ने जीता गोल्ड, इंटरनेशनल खेलना और पिता के लिए घर बनाना सपना
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने वाले ओडिशा के रेसलर से देशदीपक गुप्ता ने खास बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 9:48 AM IST
सरगुजा: 19 राज्यों से अलग बोली, अलग अलग सभ्यता के खिलाड़ी अंबिकापुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शामिल होने पहुंचे हुए हैं. कुश्ती के मुकाबले में लगातार आदिवासी बच्चे जोर आजमा रहे हैं, और इनमे से सफल हुए बच्चों की कहानी हम आप तक लेकर आ रहे हैं. ऐसा ही एक रेसलर है अजीत भुन्या, ओडिशा का रेसलर अजीत बेहद गरीब परिवार से हैं. पिता लोगों के घर बनाने का काम करते हैं और परिवार को पालते है. तीन वर्ष पहले मां का निधन हो गया. छुट्टियों में अजीत भी पिता का हाथ बंटाते हैं.
कुश्ती के मुकाबले में गोल्ड
अजीत ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुश्ती के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है. अजीत बेहद खुश हैं क्योंकि ये पहला नेशनल गोल्ड उनको मिला है. फोन पर इसकी सूचना अपने पिता को भी वो दे चुके हैं. परिवार भी काफी खुश हैं. लेकिन इस खुशी के पीछे ना जाने कितना संघर्ष छिपा है. क्योंकि आर्थिक अभाव इंसान की काबिलियत को आगे नहीं आने देता है, लेकिन अजीत की हिम्मत और सरकार की योजनाओ की बदौलत अजीत को कहीं भी रुकना नहीं पड़ा.
खेल विकास प्राधिकरण की एकेडमी में निशुल्क कोचिंग
देश भर में खेल विकास प्राधिकरण के तहत चल रही एकेडमी में इन्हें निशुल्क कोचिंग, शिक्षा व रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है. ओडिशा में भी अजीत ऐसी ही एकेडमी में रहकर सीख रहे हैं. वो कहते हैं कि अगर एकेडमी नहीं होती तो उनके लिए ये कर पाना असंभव था, क्योंकि पिता ना तो शिक्षा की फीस और ना ही कोचिंग की फीस अफोर्ड कर पाते.
देश के लिए खेलना और पिता के लिए घर बनाना है सपना
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अजीत ने बड़ी बात कही " अजीत कहते हैं कि वो आगे इंटरनेश्नल और ओलम्पिक खेलना चाहते हैं. पैसे कमाने के बाद वो पिता के लिए एक अच्छा घर बनाकर देना चाहते हैं. क्योंकि दूसरों का घर बनाकर परिवार पालने वाला पिता अपने लिए घर बनाने की सोच भी नही सकता. अब बेटा सफल होकर पिता को खुशिया देना चाहता है.