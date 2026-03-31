ETV Bharat / state

पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में झारखंड ओडिशा का जलवा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को हराकर फाइनल में बनाई जगह

रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मुकाबले हुए.

KITG 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मुकाबलों में रोमांच, जोश और बेहतरीन खेल का शानदार संगम देखने को मिला. पहले सेमीफाइनल में झारखंड ने मध्यप्रदेश को एकतरफा अंदाज में 8-1 से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में ओडिशा ने मेजबान छत्तीसगढ़ को 5-1 से मात देकर फाइनल का टिकट पक्का किया. दर्शकों के उत्साह और शुभंकर ‘मोर वीर’ की मौजूदगी ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया.

झारखंड का आक्रामक खेल, मध्यप्रदेश पर 8-1 की बड़ी जीत

पहले सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम शुरू से ही पूरी तरह हावी नजर आई. टीम ने तेज आक्रमण, सटीक पासिंग और बेहतरीन फिनिशिंग का प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को संभलने का कोई मौका नहीं दिया. झारखंड ने 8-1 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर फाइनल में धमाकेदार एंट्री की. इस जीत ने टीम के आत्मविश्वास और खिताब जीतने की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है.

KITG 2026
मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों का जबरदस्त उत्साह (ETV Bharat Chhattisgarh)

ओडिशा ने मेज़बान छत्तीसगढ़ को 5-1 से हराया

दूसरे सेमीफाइनल में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा. शुरुआती मिनटों में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, ओडिशा ने अपनी रणनीति और अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया. टीम ने लगातार गोल करते हुए 5-1 से शानदार जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली.

KITG 2026
पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में झारखंड और ओडिशा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दर्शकों के उत्साह से स्टेडियम बना उत्सव स्थल

मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. हर गोल पर तालियों और नारों से पूरा मैदान गूंज उठा. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभंकर ‘मोर वीर’ के साथ दर्शकों ने जमकर तस्वीरें खिंचवाईं और मुकाबलों का आनंद लिया. इससे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह उत्सवमय नजर आया.

KITG 2026
मैन हॉकी सेमीफाइनल में एमपी छत्तीसगढ़ की हार (ETV Bharat Chhattisgarh)

अधिकारियों की मौजूदगी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल

इस मौके पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के साई डिप्टी डायरेक्टर मयंक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और दोनों मुकाबलों का आनंद लिया. उनकी मौजूदगी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

KITG 2026
मैन हॉकी सेमीफाइनल में एमपी छत्तीसगढ़ की हार (ETV Bharat Chhattisgarh)
RR vs CSK: राजस्थान ने CSK को 8 विकेट से हराया, वैभव ने खेली 52 रनों की घुआंधार पारी
हार्दिक पांड्या ने 35 दिनों में 3 लग्जरी कारे की गिफ्ट, जानें कब और किस पर लुटाया इतना प्यार ?
IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में प्रपोजल के समय खोई अंगूठी, वीडियो वायरल

TAGGED:

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026
KITG 2026
HOCKEY KITG 2026
HOCKEY STADIUM RAIPUR
KHELO INDIA TRIBAL GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.