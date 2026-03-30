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KITG 2026: हॉकी में छत्तीसगढ़ का दमदार प्रदर्शन, पुरुष और महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले तय

अब हॉकी प्रतियोगिता अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, जहां सेमीफाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

KHELO INDIA TRIBAL GAMES 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 6:54 AM IST

2 Min Read
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रायपुर: रायपुर में जारी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पांचवें दिन हॉकी मुकाबलों में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टीमों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. खास तौर पर छत्तीसगढ़ की टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा.

महिला हॉकी में रोमांचक मुकाबले, सेमीफाइनल लाइनअप तय

महिला वर्ग में मिजोरम, मध्यप्रदेश, झारखंड और ओडिशा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया. दिन के मुकाबलों में गुजरात ने तमिलनाडु को 10-1 से हराया, जबकि ओडिशा ने झारखंड को 5-4 से मात दी. मिजोरम ने मध्यप्रदेश को 6-0 से हराया और छत्तीसगढ़ ने बिहार को 9-0 से पराजित किया. हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद गुजरात और छत्तीसगढ़ सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गए. अब सेमीफाइनल में झारखंड का मुकाबला मिजोरम से और मध्यप्रदेश का सामना ओडिशा से होगा.

KITG Chhattisgarh
हॉकी सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुरुष हॉकी में छत्तीसगढ़ समेत चार टीमों की एंट्री

पुरुष वर्ग में भी मुकाबले पूरी तरह एकतरफा और आक्रामक रहे. ओडिशा ने असम को 12-1 से हराया, मध्यप्रदेश ने गोवा को 11-2 से पराजित किया, झारखंड ने कर्नाटक को 3-1 से मात दी, जबकि छत्तीसगढ़ ने आंध्रप्रदेश को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इस तरह ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्यप्रदेश ने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली.

छत्तीसगढ़ की धमाकेदार जीत, आक्रामक रणनीति आई काम

छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम ने आंध्रप्रदेश के खिलाफ मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया. पहले ही मिनट में गोल कर टीम ने बढ़त हासिल की और पहले क्वार्टर तक 3-0 की मजबूत लीड ले ली. पूरे मुकाबले में टीम का तालमेल, तेज़ी और आक्रामक रणनीति शानदार रही, जिसका नतीजा 7-0 की एकतरफा जीत के रूप में सामने आया.

KITG 2026 Chhattisgarh
हॉकी में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी निगाहें

अब हॉकी प्रतियोगिता अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, जहां सेमीफाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ का सामना ओडिशा से होगा, जबकि झारखंड की भिड़ंत मध्यप्रदेश से होगी.खिलाड़ियों का जोश और प्रदर्शन खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

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