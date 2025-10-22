ETV Bharat / state

लखनऊ में लगा जमघट; 'मोदी-योगी' और रंग-बिरंगी पतंगें आसमान में छाईं, जानिए कितनी पुरानी है ये परंपरा?

मोदी-योगी फोटो वाली पतंगों का क्रेजः इस साल बाजार में मोदी-योगी, अखिलेश, राहुल समेत राजनीतिक चेहरों और ऑपरेशन सिंदूर जैसी चर्चित घटनाओं पर आधारित पतंगों की भरमार रही. पतंगों पर पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्ति और जीएसटी राहत जैसे संदेश ने त्योहार को समसामयिक बना दिया. कई सालों से पतंग बना रहे गुड्डू ने बताया कि करीब 5000 मोदी-योगी फोटो वाली पतंगें बनाई थी, सारी बिक गईं. वहीं, चीनी मांझे पर प्रतिबंध के बाद फिर से बरेली के देसी मांझे की मांग बढ़ी है. व्यापारी संघ ने दुकानदारों से अपील की है कि पक्षियों और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी मांझा न बेचें.

लखनऊ: दिवाली के बाद लखनऊ में 'जमघट' लग गया है, आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से पट गया है. छतों पर परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एकत्रित होकर पंतगबाजी कर रहे हैं. इतना ही नहीं एक दूसरे की पतंग काट रहे हैं, जिससे लोगों में एक अलग उत्साह दिखा. लखनऊ में दीपावली के दूसरे दिन जमघट पर पतंगबाजी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत और गंगा-जमुनी तहजीब की जीवित मिसाल है.

डिप्टी सीएम ने काटी दो पतंगेंः लखनऊ के चौक स्थित लोहिया पार्क में आयोजित प्रतियोगिता में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने खुद पतंग उड़ाई और दो पतंग काटकर बाजी भी मारी. उन्होंने कहा, “यह महज खेल नहीं, हाथ-आंख का व्यायाम और सांस्कृतिक जुड़ाव है. राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने जमघट को गंगा-जमुनी त्योहार बताते हुए कहा, बिहार में तेजस्वी की पतंग कट गई है, NDA की सरकार बनेगी.

जमघट और पंतगबाजी का इतिहासः तालुकदार घराने से ताल्लुक रखने वाले 75 वर्षीय अमरजीत कौल ने बताया कि उन्होंने करीब 50 साल पतंग उड़ाई और आठ नेशनल अवॉर्ड जीते. पहले पतंग रईस उड़ाते थे, अब यह जन-जन का त्योहार बन गया है. मोबाइल गेम्स ने भले शौक कम किए हों, लेकिन जमघट की रौनक आज भी वैसी ही है. उन्होंने कहा कि अवध के नवाब पतंगबाजी को शौक नहीं, इज्जत और हुनर का प्रतीक मानते थे. नवाबों की पतंगों की पूछ पर सोने-चांदी के तार लगाए जाते थे. पतंग कटने पर गरीब लोग उसे पकड़कर बेचते और मदद पाते थे. नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पतंगों पर “Simon Go Back” लिखकर उड़ाई गईं. यही नहीं, पुराने समय में आशिक-माशूक एक-दूसरे को संदेश भेजने के लिए भी पतंग का सहारा लेते थे.

75 वर्षीय रामकुमार बक्शी कहते हैं कि अब शरीर साथ नहीं देता, पर दिल चाहता है कि आसमान में कटती पतंगों की आवाज सुनूं. जवानी इसी शौक के नाम रही. मुकेश मिश्रा का कहना है, वह बचपन से यह त्योहार मना रहे हैं. आज आकाश में जगह ढूंढना मुश्किल है. पतंगबाजी नशा है, हमारी पहचान है. अमरजीत कौल कहते हैं कि जमघट सिर्फ पतंग नहीं उड़ाता, यह विरासत, साझा संस्कृति और सामाजिक संदेशों को आसमान में दर्ज करता है. लखनऊ की फिज़ा में उड़ती हर पतंग बताती है कि यह शहर सिर्फ नवाबों का नहीं, नफ़ासत और मोहब्बत का भी है जहां आसमान भी त्योहार मनाता है.

