लखनऊ में लगा जमघट; 'मोदी-योगी' और रंग-बिरंगी पतंगें आसमान में छाईं, जानिए कितनी पुरानी है ये परंपरा?
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी उड़ाई पतंग, लगभग 300 साल से चली आ रही परंपरा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:48 PM IST
लखनऊ: दिवाली के बाद लखनऊ में 'जमघट' लग गया है, आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से पट गया है. छतों पर परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एकत्रित होकर पंतगबाजी कर रहे हैं. इतना ही नहीं एक दूसरे की पतंग काट रहे हैं, जिससे लोगों में एक अलग उत्साह दिखा. लखनऊ में दीपावली के दूसरे दिन जमघट पर पतंगबाजी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत और गंगा-जमुनी तहजीब की जीवित मिसाल है.
मोदी-योगी फोटो वाली पतंगों का क्रेजः इस साल बाजार में मोदी-योगी, अखिलेश, राहुल समेत राजनीतिक चेहरों और ऑपरेशन सिंदूर जैसी चर्चित घटनाओं पर आधारित पतंगों की भरमार रही. पतंगों पर पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्ति और जीएसटी राहत जैसे संदेश ने त्योहार को समसामयिक बना दिया. कई सालों से पतंग बना रहे गुड्डू ने बताया कि करीब 5000 मोदी-योगी फोटो वाली पतंगें बनाई थी, सारी बिक गईं. वहीं, चीनी मांझे पर प्रतिबंध के बाद फिर से बरेली के देसी मांझे की मांग बढ़ी है. व्यापारी संघ ने दुकानदारों से अपील की है कि पक्षियों और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी मांझा न बेचें.
डिप्टी सीएम ने काटी दो पतंगेंः लखनऊ के चौक स्थित लोहिया पार्क में आयोजित प्रतियोगिता में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने खुद पतंग उड़ाई और दो पतंग काटकर बाजी भी मारी. उन्होंने कहा, “यह महज खेल नहीं, हाथ-आंख का व्यायाम और सांस्कृतिक जुड़ाव है. राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने जमघट को गंगा-जमुनी त्योहार बताते हुए कहा, बिहार में तेजस्वी की पतंग कट गई है, NDA की सरकार बनेगी.
गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट (जमघट) के पावन पर्व पर चौक, लखनऊ में पारंपरिक पतंगबाजी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता कर पतंगबाजी में पतंग उड़ाकर आठ पेंच काटे।— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) October 22, 2025
जमघट के अवसर पर प्रति वर्ष छोटी काशी कहे जाने वाले चौक में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग मिलकर सामूहिक…
जमघट और पंतगबाजी का इतिहासः तालुकदार घराने से ताल्लुक रखने वाले 75 वर्षीय अमरजीत कौल ने बताया कि उन्होंने करीब 50 साल पतंग उड़ाई और आठ नेशनल अवॉर्ड जीते. पहले पतंग रईस उड़ाते थे, अब यह जन-जन का त्योहार बन गया है. मोबाइल गेम्स ने भले शौक कम किए हों, लेकिन जमघट की रौनक आज भी वैसी ही है. उन्होंने कहा कि अवध के नवाब पतंगबाजी को शौक नहीं, इज्जत और हुनर का प्रतीक मानते थे. नवाबों की पतंगों की पूछ पर सोने-चांदी के तार लगाए जाते थे. पतंग कटने पर गरीब लोग उसे पकड़कर बेचते और मदद पाते थे. नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पतंगों पर “Simon Go Back” लिखकर उड़ाई गईं. यही नहीं, पुराने समय में आशिक-माशूक एक-दूसरे को संदेश भेजने के लिए भी पतंग का सहारा लेते थे.
आज लखनऊ में सुख, समृद्धि, प्रसन्नता और प्रकाशोत्सव के पावन पर्व दीपावली के शुभावसर पर आयोजित दीपावली महोत्सव में " जमघट" पर आयोजित पतंग प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह में सपत्नीक सम्मिलित होकर प्रकाश पर्व दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 22, 2025
इस अवसर पर… pic.twitter.com/VP5buMiH1m
