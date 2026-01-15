मकर संक्रांति पर यूपी में पतंगबाजी का खुमार; क्रिकेट की तरह पिच, टॉस और कड़े नियम तय करते हैं विजेता
पतंगबाजी के खेल में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और बड़े-बड़े खेलों से भी ज्यादा कठिन नियमों का पालन करना होता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 8:09 PM IST
वाराणसी: मकर संक्रांति और एकादशी के शुभ संयोग पर देशभर में लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठाया रहे हैं. मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक रूप से महत्व के साथ पतंगबाजी लिए भी खास है. पतंगबाजी के शौकीन लोग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं. घरों की छत, कॉलोनियों और सड़कों हर तरफ पतंगबाजी का एक जुनून दिखाई देता है. पतंगबाजी जितना शौकीनों के लिए अपने शौक को पूरा करने का एक जरिया है तो खिलाड़ियों के लिए यह एक खेल भी बन चुका है.
पतंगबाजी खेलों के रूप में कन्वर्ट: देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी प्रतियोगिता होती है. खास तौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात और राजस्थान में होने वाली पतंगबाजी का शौक अब खेलों के रूप में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है. साथ ही बड़े आयोजनों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं ने पतंगबाजी को नई पहचान दी है.
वाराणसी में अगले साल राष्ट्रीय प्रतियोगिता: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज और बनारस में पतंगबाजी के शौकीन इस खेल की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं. लखनऊ में तो नेशनल लेवल के आयोजन पहले से होते रहे हैं. अब वाराणसी में भी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने की तैयारी चल रही है. दरअसल, वाराणसी में अगले साल पतंगबाजी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.
पतंगबाजी के खेल में भी कड़े नियम: कई सालों से राष्ट्रीय और राज्य स्तर का कार्यक्रम करवाने वाले अजय शंकर ने बताया, पतंगबाजी भले ही लोग शौक के लिए करते हो, लेकिन वह इसके कड़े नियमों को समझते हैं. जिस तरह से क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेलों में नियमों के साथ इनको खेला जाता है. वैसे ही पतंगबाजी के खेल में भी खड़े नियम होते हैं. क्रिकेट की तरह इसमें पिच बनाई जाती है, जो 18 बाई 9 फुट की होती है.
उन्होंने बताया कि यह खेल यही से शुरू होता है. सबसे पहले रस्सी से इस पिच का निर्माण होता है. जहां भी खेल होता है, उसके लिए अलग-अलग पिच बनाई जाती है. इसके बाद सेमीफाइनल के लिए चार पिच बनती है और फाइनल में दो, इन्हीं पिच से खिलाड़ियों का गेम आगे बढ़ता है.
क्रिकेट की तरह टॉस: खेल की शुरुआत क्रिकेट की तरह टॉस से होती है. इसमें हेड और टेल चुनने के बाद जीतने वाली टीम सबसे पहले यह डिसाइड करती है कि वह किस तरफ से पतंगबाजी करेगी, क्योंकि हवा का रुख पतंगबाजी और पेंच लड़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. यदि टॉस में जो व्यक्ति जीतता है वह अपने हिसाब से अपने पतंग उड़ाने की जगह को डिसाइड कर लेता है. हारने वाले व्यक्ति को अब और भी टफ टास्क के साथ आगे बढ़ना होता है.
टीम में चार से पांच खिलाड़ी: अजय शंकर ने बताया कि इसके बाद नियम खत्म नहीं होते, बल्कि और कड़े हो जाते हैं. एक टीम में चार और कम से कम पांच लोगों का होना आवश्यक है. इसमें तीन खिलाड़ी पतंग उड़ाने के लिए एक परेता पकड़ने के लिए और एक एक्स्ट्रा के तौर पर होता है. तीन पेंच लड़ाये जाते हैं. इसमें हर खिलाड़ी को एक पेंच लड़ाने की छूट होती है.
दोनों टीमों के खिलाड़ी तीन तीन पेंच लड़ाते हैं, जिस टीम का पेंच ज्यादा कट जाता है वह हारी मानी जाती है. इतना ही नहीं जब पतंग उड़ती है तो उसकी भी सीमा निर्धारित है. 400 से 700 मीटर तक ही पतंग को उड़ाकर पेंच लड़ाने की अनुमति होती है.
पेंच लड़ाने के लिए भी तरीके: अजय तिवारी ने बताया कि पेंच लड़ाने के लिए भी तरीके हैं. इसमें फंसा कर नीचे से या ऊपर से नीचे पटक कर तीन तरीकों के आधार पर पेंच लड़ते हैं. टॉस जीतने वाली टीम को पहले पेंच लड़ाने के लिए आगे आने का मौका मिलता है. उसके बाद जो बचा रहा वह आगे बढ़ता है और जो पहले राउंड में हारा उसे फिर से नई पतंग उड़ानी पड़ती है. इसी तरह यह खेल आगे बढ़ता जाता है और जो ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करता है वह जीत जाता है.
महत्वपूर्ण है कि पिच के अंदर बने रहना होता है: अजय शंकर तिवारी बताते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पिच के अंदर बने रहना, क्योंकि अगर किसी भी खिलाड़ी का पैर बनाई गई पतंग पिच के बाहर जाता है तो उसका पॉइंट काट दिया जाता है, यदि उसमें तीन में से दो पॉइंट जीते हैं तो एक पॉइंट काटने के बाद उसे दो ही माना जाता है. इसलिए पर बाहर न जाए यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है.
तीन रेफरी और एक थर्ड अंपायर होता है: पतंगबाजी के नेशनल खिलाड़ी बनारस के संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि अब रेफरी की भूमिका में नजर आने लगे हैं. यह खेल ऐसा नहीं है कि कोई भी खेल सकता है या जैसे मन हो वैसे आगे बढ़ा सकता है. इसकी निगरानी के लिए बाकायदा तीन रेफरी और एक थर्ड अंपायर होता है. तीन रेफरी तीन तरफ से निगरानी करते हैं कि कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, यदि पतंग ज्यादा दूर ढील दी जाती है तो पॉइंट कट जाता है.
क्लब देते है अच्छे पैसे: पतंग उड़ाने के लिए उंगलियों को किस अनुसार मूव किया जाता है. इसकी भी निगरानी होती है. इसी तरह से कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, यह देखने के लिए थर्ड अंपायर अलग से बैठता है. जहां विवाद होता है थर्ड अंपायर उसका डिसीजन अलग से करता है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस गेम में युवा अपना भविष्य भी तलाश रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग क्लब अच्छे खासे पैसे भी देते हैं.
लखनऊ में प्रयागराज में सैकड़ों क्लब: बनारस में 54 से अधिक पतंगबाजी क्लब संचालित हो रहे हैं. लखनऊ में प्रयागराज में सैकड़ों क्लब हैं. अलीगढ़, बरेली में भी कई अच्छे पतंगबाजी खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा हैं. यह खेल तेजी से आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर कई टूर्नामेंट में यह खिलाड़ी खेलने जाते हैं. पतंगबाजी अब एक संगठित खेल बन चुकी है.
अलग-अलग राज्यों और शहरों में इसका बड़ा रूप भी अब नजर आने लगा है. प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही गुजरात में पतंगबाजी को प्रमोट करते नजर आते रहे हैं. ऐसे में अब युवाओं का यह पसंदीदा शौक खेल के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है. इसलिए जरूरत है तो समय रहते पुरानी परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित करने की ताकि इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके.
चायनीज मांझे ने डॉक्टर की मौत: बता दें कि पतंगबाजी के इस शौक और खेल पर सबसे बड़ा दाग चाइनीज मांझा है. जो प्रतिबंध के बावजूद बिक्र रही है. बुधवार 14 जनवरी को ही जौनपुर में चायनीज मांझे ने एक डॉक्टर की जान ले ली. चाइनीज मांझे की चपेट में आने से डॉ. समीर हाशमी की गला कटने से मौत हो गई.
2012 से अब-तक तीन मौते: वाराणसी में 2012 से लेकर अब-तक चाइनीज मांझा से तीन जाने जा चुकी हैं, जिसमें मुन्ना विलसन, सात साल की कृतिका और आकाश शुक्ला की मौत हुई है. इसी साल बनारस में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं.
एनजीटी की रोक के बाद भी प्रशासन और पुलिस इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है. एक तरफ जहां यह खतरनाक मजा लोगों का गला रेत रहा है, तो जानवरों को भी नहीं छोड़ता. पक्षी खास तौर पर छोटी चिड़िया कबूतर और अन्य पंछी भी इसका शिकार हो रहे हैं. आए दिन सड़कों पर इन मांझे में उलझ कर पक्षियों की राशि लटकती हुई दिखाई देती हैं, जो कहीं ना कहीं से इस पतंगबाजी के शौक और खेल पर दाग लगा रहा है.
यह भी पढ़ें: आखिर नवाबों के शहर लखनऊ में कैसे और कब शुरू हुई थी पतंगबाजी, जानिए रोचक इतिहास
यह भी पढ़ें: बनारस में पतंगबाजी; महापौर और नगर आयुक्त ने लड़ाए पेंच, आज होगा फाइनल मुकाबला