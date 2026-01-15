ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर यूपी में पतंगबाजी का खुमार; क्रिकेट की तरह पिच, टॉस और कड़े नियम तय करते हैं विजेता

वाराणसी: मकर संक्रांति और एकादशी के शुभ संयोग पर देशभर में लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठाया रहे हैं. मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक रूप से महत्व के साथ पतंगबाजी लिए भी खास है. पतंगबाजी के शौकीन लोग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं. घरों की छत, कॉलोनियों और सड़कों हर तरफ पतंगबाजी का एक जुनून दिखाई देता है. पतंगबाजी जितना शौकीनों के लिए अपने शौक को पूरा करने का एक जरिया है तो खिलाड़ियों के लिए यह एक खेल भी बन चुका है.

पतंगबाजी खेलों के रूप में कन्वर्ट: देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी प्रतियोगिता होती है. खास तौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात और राजस्थान में होने वाली पतंगबाजी का शौक अब खेलों के रूप में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है. साथ ही बड़े आयोजनों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं ने पतंगबाजी को नई पहचान दी है.

पतंगबाजी में क्रिकेट की तरह पिच, टॉस और कड़े नियम तय करते हैं विजेता (Video Credit: ETV Bharat)

वाराणसी में अगले साल राष्ट्रीय प्रतियोगिता: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज और बनारस में पतंगबाजी के शौकीन इस खेल की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं. लखनऊ में तो नेशनल लेवल के आयोजन पहले से होते रहे हैं. अब वाराणसी में भी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने की तैयारी चल रही है. दरअसल, वाराणसी में अगले साल पतंगबाजी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.

पतंगबाजी के खेल में भी कड़े नियम: कई सालों से राष्ट्रीय और राज्य स्तर का कार्यक्रम करवाने वाले अजय शंकर ने बताया, पतंगबाजी भले ही लोग शौक के लिए करते हो, लेकिन वह इसके कड़े नियमों को समझते हैं. जिस तरह से क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेलों में नियमों के साथ इनको खेला जाता है. वैसे ही पतंगबाजी के खेल में भी खड़े नियम होते हैं. क्रिकेट की तरह इसमें पिच बनाई जाती है, जो 18 बाई 9 फुट की होती है.

उन्होंने बताया कि यह खेल यही से शुरू होता है. सबसे पहले रस्सी से इस पिच का निर्माण होता है. जहां भी खेल होता है, उसके लिए अलग-अलग पिच बनाई जाती है. इसके बाद सेमीफाइनल के लिए चार पिच बनती है और फाइनल में दो, इन्हीं पिच से खिलाड़ियों का गेम आगे बढ़ता है.

क्रिकेट की तरह टॉस: खेल की शुरुआत क्रिकेट की तरह टॉस से होती है. इसमें हेड और टेल चुनने के बाद जीतने वाली टीम सबसे पहले यह डिसाइड करती है कि वह किस तरफ से पतंगबाजी करेगी, क्योंकि हवा का रुख पतंगबाजी और पेंच लड़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. यदि टॉस में जो व्यक्ति जीतता है वह अपने हिसाब से अपने पतंग उड़ाने की जगह को डिसाइड कर लेता है. हारने वाले व्यक्ति को अब और भी टफ टास्क के साथ आगे बढ़ना होता है.

टीम में चार से पांच खिलाड़ी: अजय शंकर ने बताया कि इसके बाद नियम खत्म नहीं होते, बल्कि और कड़े हो जाते हैं. एक टीम में चार और कम से कम पांच लोगों का होना आवश्यक है. इसमें तीन खिलाड़ी पतंग उड़ाने के लिए एक परेता पकड़ने के लिए और एक एक्स्ट्रा के तौर पर होता है. तीन पेंच लड़ाये जाते हैं. इसमें हर खिलाड़ी को एक पेंच लड़ाने की छूट होती है.

दोनों टीमों के खिलाड़ी तीन तीन पेंच लड़ाते हैं, जिस टीम का पेंच ज्यादा कट जाता है वह हारी मानी जाती है. इतना ही नहीं जब पतंग उड़ती है तो उसकी भी सीमा निर्धारित है. 400 से 700 मीटर तक ही पतंग को उड़ाकर पेंच लड़ाने की अनुमति होती है.

पेंच लड़ाने के लिए भी तरीके: अजय तिवारी ने बताया कि पेंच लड़ाने के लिए भी तरीके हैं. इसमें फंसा कर नीचे से या ऊपर से नीचे पटक कर तीन तरीकों के आधार पर पेंच लड़ते हैं. टॉस जीतने वाली टीम को पहले पेंच लड़ाने के लिए आगे आने का मौका मिलता है. उसके बाद जो बचा रहा वह आगे बढ़ता है और जो पहले राउंड में हारा उसे फिर से नई पतंग उड़ानी पड़ती है. इसी तरह यह खेल आगे बढ़ता जाता है और जो ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करता है वह जीत जाता है.