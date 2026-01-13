बनारस में पतंगबाज़ी प्रतियोगिता; खूब लड़े पेंच, बनारस काइट क्लब बना विनर

बनारस में पतंगबाज़ी प्रतियोगिता; खूब लड़े पेंच, बनारस काइट क्लब बना विनर
पतंगबाज़ी प्रतियोगिता के आयोजक अजय शंकर तिवारी ने कहा कि खिताबी मुकाबले में बनारस काइट क्लब ने फायर काइट क्लब को 4-0 से हरा दिया.
वाराणसी: मां गंगा तट के किनारे नीले आसमान में दो दिनों से जारी रंग-बिरंगी पतंगों की 'जंग' मंगलवार को बनारस काइट क्लब की शानदार जीत के साथ संपन्न हो गई. सेमीफाइनल के उतार-चढ़ाव और फाइनल के रोमांचक पेंच के बीच गंगा की रेती 'वो काटा' के शोर से गूंजती रही. खिताबी मुकाबले में बनारस काइट क्लब ने जबरदस्त कौशल दिखाते हुए फायर काइट क्लब को एकतरफा 4-0 से हराकर विजेता की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.
बंटी-शुभम की जोड़ी के आगे सब फेल: दूसरे दिन पहले दौर में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले गए. पहले सेमीफाइनल में बनारस काइट क्लब ने अपनी सधी हुई डोर और कलाबाजी से एयर लाइन्स काइट क्लब को बाहर का रास्ता दिखाया.
वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में फायर काइट क्लब और स्काई लाइन काइट क्लब के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें हवा के रुख का सही अंदाजा लगाते हुए फायर काइट क्लब ने फाइनल में जगह बनाई. फाइनल मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था, लेकिन बनारस काइट क्लब के बंटी और शुभम की जोड़ी के आगे प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं सके.
फायर काइट क्लब को मिली शिकस्त: अपनी महारत का लोहा मनवाते हुए बनारस क्लब ने प्रतिद्वंद्वी फायर काइट क्लब की पतंगों को एक के बाद एक चार बार काटा और 4-0 की अजेय बढ़त के साथ चैंपियन बने. समापन समारोह में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने विजेताओं को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया. इसमें बनारस काइट क्लब के बंटी व शुभम को प्रथम पुरस्कार, फायर काइट क्लब के समीर को द्वितीय पुरस्कार तथा एयर लाइन्स काइट तृतीय पुरस्कार पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
नकद पुरस्कारों की झड़ी लगी: प्रथम को 51 हजार, द्वितीय को 21 हजार तथा तृतीय को 11 हजार रुपये पुरस्कार राशि 14 जनवरी को नगर निगम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान करने की घोषणा की. विजेता टीम के शानदार प्रदर्शन से गदगद होकर आयोजन स्थल पर ही पार्षदों और समाजसेवियों ने नकद पुरस्कारों की झड़ी लगा दी.
अजय शंकर तिवारी 'गुड्डू' व पार्षद विजय द्विवेदी ने 2500-2500, शंभू निषाद ने 2100, अजय त्रिवेदी ने 2000, सत्यनारायण साहनी ने 1500, जगन्नाथ ओझा ने 1100 तथा सोमनाथ यादव ने 1000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया.
पतंगबाजी का मुकाबला नेशनल इवेंट बनेगा: गंगा की रेती पर पतंगबाजी के सफल आयोजन के बाद महापौर अशोक कुमार तिवारी ने भविष्य के लिए बड़ा विजन साझा किया है. उन्होंने घोषणा की कि "काशी की पतंगबाजी की परंपरा को हम वैश्विक पटल पर ले जाएंगे. अगले वर्ष से यह आयोजन केवल स्थानीय न होकर 'नेशनल इवेंट' बनेगा. युवा रील की आभासी दुनिया छोड़ मैदान के रोमांच से जुड़ें, इसके लिए हम पुरस्कार राशि में दस गुना वृद्धि कर रहे हैं.
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा: महापौर ने बताया कि अगले वर्ष होने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देशभर के दिग्गज पतंगबाजों को काशी आमंत्रित किया जाएगा. युवाओं और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाकर ऐतिहासिक स्तर पर ले जाया जाएगा. इसमें प्रथम विजेता को 5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2.51 लाख रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1.51 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी.
पुरातन खेल संस्कृति को नई ऊंचाई मिलेगी: इस पहल से काशी की पुरातन खेल संस्कृति को नई ऊंचाई मिलेगी. गंगा की रेती पर जहाँ एक ओर आसमान में पतंगों के बीच 'आसमानी युद्ध' छिड़ा था, वहीं दूसरी ओर रेती की ठंडी हवाओं के बीच प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए बनारसी चूड़ा-मटर और गरमा-गरम गाजर के हलवे का खास इंतजाम किया गया था. खिलाड़ियों ने पतंगबाजी के साथ-साथ देशी घी में डूबे गाजर के हलवे और मटर की सोंधी खुशबू वाले चूड़ा-मटर का जमकर लुत्फ उठाया.
पतंगबाज़ी में किसने मारी बाज़ी:
- प्रथम पुरस्कार: बनारस काइट क्लब (बंटी व शुभम)
- द्वितीय पुरस्कार: फायर काइट क्लब (समीर)
- तृतीय पुरस्कार: एयरलाइंस काइट क्लब (वॉकओवर)
आगरा में पतंग महोत्सव: पतंग महोत्सव आयोजक पंडित जुगल श्रोतिय ने बताया कि भले ही इस बारे मकर संक्राति 15 जनवरी की है. मगर, यमुना की तलहटी में यमुना आरती स्थल पर 14 जनवरी को ही पतंग महोत्सव होगा. इसमें शहर का हर वर्ग शामिल होगा. मंगलवार दोपहर 1 बजे से से पतंग महोत्सव की शुरुआत होगी. इसमें पतंगबाजी के साथ ही एक-दूसरे की पतंग काटने की प्रतियोगिता होगी. इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले पतंगबाजों को पुरस्कृत किया जाएगा. खिचड़ी और प्रसाद दिया जाएगा.
यमुना को साफ रखने का संदेश दिया जाएगा: आयोजग जुगल श्रोतिय ने कहा कि हम लंबे समय से यमुना बचाओं का कैंपन चला रहे हैं. इसमें ही रिवर कनेक्ट कैंपेन के तहत ही लोगों के साथ ही नई पीढ़ी को यमुना से जोड़ने के लिए पतंग महोत्सव की शुरुआत की. ये 12 वां आयोजन हैं. पतंग महोत्सव में आए युवा और छोटे बच्चों को यमुना नदी की हालत देख सकें. इससे यमुना बचाओ आंदोलन तेजी से आगे बढ़ेगा.
