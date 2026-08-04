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बीच क्लास में टेबिल बजा गाना गाने लगे थे किशोर कुमार, पर्दे के पीछे गाते-गाते बन गए थे कॉलेज के स्टार

इंदौर का क्रिश्चियन कॉलेज किशोर की गायकी की भी पाठशाला रहा है. यहां 1946-47 में किशोर कुमार अपने भाई अनूप कुमार के साथ खंडवा से पढ़ने आए थे. ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता था, तो कॉलेज के ब्रॉन्सन हॉल के स्टेज पर फंक्शन के दौरान सिंगिंग की जो प्रतियोगिता होती थी, उसमें किशोर कुमार पर्दे के पीछे से गाते थे. जबकि स्टेज पर उनके दोस्त होते थे. गाना खत्म होते ही चुपके से किशोर के दोस्त पर्दा हटा देते थे, तो पता चलता था कि गाना तो किशोर कुमार पर्दे के पीछे से गा रहे थे.

जबकि पढ़ाई-लिखाई इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से हुई थी. यहीं से वे एक शर्मीले छात्र से बदलकर गायक के रूप में स्थापित हुए. कॉलेज के फंक्शन में वे पर्दे के पीछे से गेट थे, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ने उनके गाने को सुना तो वह कॉलेज के चहते सिंगर बन गए. जिनके गाने आज भी इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में गूंज रहे हैं.

इंदौर: दुनिया भर में चर्चित हरफनमौला कलाकार और गायक किशोर का जन्मदिन 4 जुलाई को मनाया जाता है. अपनी गायकी और अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाले किशोर कुमार के दीवाने आज की पीढ़ी में भी मिलते हैं. जेन जी जनरेशन के बच्चे भी बड़े शौक से किशोर दा के गाने सुनते और गुनगुनाते हैं. हम सभी जानते हैं किशोर कुमार का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है, क्योंकि उनका जन्म खंडवा में हुआ था.

इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे किशोर कुमार (ETV Bharat)

फरमाइश पर इमली के पेड़ के नीचे गाते थे किशोर कुमार

बाद में किशोर की गायकी की तारीफ क्लास से निकलकर पूरे कॉलेज में फैल गई. धीरे-धीरे दूसरी क्लास के छात्र भी किशोर से गाने की फरमाइश करने लगे. लिहाजा किशोर कुमार को अपनी मंजिल गानों में नजर आने लगी थी. इसके बाद किशोर कुमार क्रिश्चियन कॉलेज के परिसर में लगे इमली के पेड़ के नीचे दोस्तों की फरमाइश पर गाना गाते थे. गाना गाते गाते स्थिति यह हो गई कि क्लास टाइम में भी किशोर कुमार गाना गाने लगे.

क्रिश्चियन कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर पंकज वीरवाल बताते हैं कि "एक बार चलती हुई क्लास में जब किशोर कुमार टेबल बजाते हुए गाना गाने लगे तो क्लास में पढ़ा रहे प्रोफेसर ने उन्हें टोका. इस दौरान प्रोफेसर ने कहा की क्लास में भी गाना गाते हो, क्या आगे भी यही करना है. तब किशोर कुमार ने प्रोफेसर को जवाब दिया था कि हां हमें आगे भी यही काम करूंगा. इसके बाद किशोर कुमार ने पढ़ाई-लिखाई से आगे बढ़कर गायकी की मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला किया. बाद में वह इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में 2 साल पढ़ने के बाद अपने घर खंडवा और फिर अपने बड़े भाई अशोक कुमार के पास मुंबई पहुंच गए, जो उस जमाने के स्थापित फिल्म एक्टर थे."

किशोर कुमार की तस्वीर (Getty Image)

यही बना था ₹5 रुपया 12 आना वाला गाना

क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमित डेविड बताते हैं कि "कॉलेज में किशोर से जुड़ी हुई आज भी कई यादें हैं, यहां उनकी यादों से जुड़ा इमली का पेड़ है. वहीं कॉलेज में वह कैंटीन है, जिसे काका की कैंटीन कहा जाता था. किशोर कुमार ने अपने गाने 5 रुपए 12 आना में इस कैंटीन का जिक्र किया था, क्योंकि इस कैंटीन पर उन्हें यह राशि लोटनी थी, लेकिन बाद में वह मुंबई चले गए.

उन्होंने बताया आज भी कॉलेज में किशोर कुमार का जन्मदिन हर साल 4 अगस्त को केक काटकर मनाया जाता है. दरअसल किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को ही 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था. उनके बचपन का नाम आभास गांगुली था. बाद में किशोर दा ने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया था.