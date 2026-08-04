ETV Bharat / state

सुरों के सरताज को किया याद, खंडवा में उमड़ा प्रशंसकों का सैलाब, गूंजे किशोर दा के तराने

महान गायक किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर खंडवा के गांगुली हाउस से समाधि स्थल तक उमड़े संगीत प्रेमी. दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि. दीपक सपकाल की रिपोर्ट.

Kishore kumar birthday khandwa
उत्साह के साथ मना सिंगर किशोर कुमार का जन्मदिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: सुरों के जादूगर.. महान पार्श्वगायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा में आज मंगलवार को उनका जन्मदिन बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. सुबह से ही गांगुली हाउस और समाधि स्थल पर देशभर से प्रशंसक पहुंचे. संगीत प्रेमियों ने उनके गीत गाकर उन्हें सुरमयी श्रद्धांजलि दी. प्रसिद्ध गायक विनोद राठौड़ ने समाधि पहुंचकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए.

जानेमाने सिंगर विनोद राठौड़ भी इंदौर से खंडवा पहुंचे

इंदौर रोड स्थित किशोर कुमार की समाधि पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. प्रशंसकों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. परंपरा के अनुसार समाधि पर दूध और जलेबी का भोग लगाया जाएगा. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और हर वर्ष हजारों लोग इसमें शामिल होकर अपने प्रिय कलाकार को श्रद्धांजलि देते हैं. दोपहर में प्रसिद्ध गायक विनोद राठौड़ भी इंदौर से खंडवा पहुंचे. यंहा उन्होंने किशोर दा की समाधि पर पुष्प अर्पित कर दूध जलेबी का भोग लगाया. इस दौरान उन्होंने सुरों से भी किशोर दा श्रद्धांजलि दी. मेरे दिल ने तुझको पुकारा जैसे गीत गाए.

सिंगर किशोर कुमार को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

किशोर दा के पैतृक निवास गांगुली हाउस में देशभर से आए संगीत प्रेमियों और प्रशंसकों का पहुंचना शुरू हो गया. यहां केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया और किशोर दा के अमर गीतों की प्रस्तुति देकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. पूरे परिसर में "मेरे सपनों की रानी", "रूप तेरा मस्ताना" और "पल-पल दिल के पास" जैसे सदाबहार गीतों की गूंज सुनाई देती रही.

Kishore kumar birthday khandwa
उत्साह के साथ मना सिंगर किशोर कुमार का जन्मदिन (ETV Bharat)

विनोद राठौड़ को किशोर सम्मान से किया जाएगा सम्मानित

शाम को पुरानी अनाज मंडी में "एक शाम किशोर के नाम" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच, नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस भव्य आयोजन में प्रसिद्ध पार्श्वगायक विनोद राठौड़ को किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. इसके बाद वे किशोर दा के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देंगे. वहीं मुंबई के गायक पी. गणेश और गायिका प्रीति जोशी भी शानदार ऑर्केस्ट्रा के साथ अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से माहौल को यादगार बनाएंगे.

TAGGED:

PRIDE DAY CELEBRATION KHANDWA
KISHORE KUMAR BIRTHDAY KHANDWA
KHANDWA NEWS
KISHORE KUMAR KHANDWA
KISHORE KUMAR BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.