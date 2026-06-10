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बाराबंकी कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में दोषी को 15 हजार जुर्माने के साथ 2 साल की सजा सुनाई

बाराबंकी: बाराबंकी की एक अदालत ने धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बुधवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-09, अंजनी कुमार सिंह के द्वारा सुनाया गया.

एडीजीसी वरुण मिश्र ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि सरैयां मकबूल नगर के रहने वाले रमाकांत वाजपेयी व अन्य ने देवां थाने में 27 जुलाई 2023 को एक लिखित तहरीर दी थी. जिसमे उनके गांव के रहने वाले सियाराम गौतम और किशोर गौतम तथा मोहम्मदपुर के रहने वाले बरसाती रावत पर हर बृहस्पतिवार को अज्ञात लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था, और मना करने पर गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने की भी बात कही थी.

इस तहरीर के आधार पर देवां थाना ने अभियुक्त सियाराम गौतम, किशोर गौतम तथा बरसाती रावत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर सियाराम गौतम, किशोर गौतम और बरसाती रावत के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई.