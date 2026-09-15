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दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किशाऊ प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन, हिमाचल का भरेगा खजाना, यूपी, दिल्ली, हरियाणा को पानी की सौगात

इस परियोजना से 1379 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी. जिससे हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों को फायदा होगा.

Kishau Dam Project MOU
किशाऊ प्रोजेक्ट पर साइन हुआ एमओयू (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के लिए मंगलवार का दिन 'मंगलकारी' घटना का रहा. देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के किशाऊ बांध प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन किया गया. लंबे अरसे से फाइनेंशियल डेडलॉक में उलझे इस प्रोजेक्ट पर आखिरकार लाभार्थी राज्यों, हिमाचल प्रदेश व केंद्र के बीच पहाड़ी राज्य हिमाचल की मांग पर सहमति हुई. किशाऊ बांध प्रोजेक्ट जिस टौंस नदी पर बनाया जाना है, वो हिमाचल में बहती है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल की कांग्रेस सरकार का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के पावर कंपोनेंट की लागत उन राज्यों को उठानी चाहिए, जिन्हें पानी का लाभ मिलना है. इस पर जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सहमति हुई और आज यानी 15 सितंबर को इस प्रोजेक्ट पर आखिरकार एमओयू साइन हो ही गया. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उनकी सरकार ने अपने राज्य के हितों को सुरक्षित किया है. पावर कंपोनेंट की लागत जो करीब 2,000 करोड़ रुपए बन रही है, उसे अब लाभार्थी राज्य उठाएंगे.

एमओयू साइन होने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि कुल 15,624 करोड़ रुपये की किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल के हितों की रक्षा पर केंद्र सरकार व लाभार्थी राज्यों ने सहमति जताई और इस तरह आठ साल से चला आ रहा फाइनेंशियल डेडलॉक समाप्त हुआ है. अब हिमाचल प्रदेश को सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बिजली की हिस्सेदारी मिलना तय हो गया है.

एमओयू पर साइन करते हुए CM सुक्खू
एमओयू पर साइन करते हुए CM सुक्खू (FB@CMSUKHU)

6 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद

किशाऊ बांध प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ छह राज्यों के सीएम मौजूद थे. हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, यूपी व हरियाणा के सीएम एमओयू इवेंट में शामिल हुए. कुल 422 मेगावाट की किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इन सभी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. यहां बता दें कि कुल 15,624 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टौंस नदी पर बनाई जाएगी. यह नदी यमुना की सहायक नदी है. केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए.

एमओयू इवेंट में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद
एमओयू इवेंट में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद (FB@CMSUKHU)

सुक्खू सरकार ने जताई थी आपत्ति

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसी साल 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी कि राज्य की ओर से बिजली घटक की अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की लागत इस परियोजना के जल घटक के लाभार्थी राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा वहन करेंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल में पूर्व की भाजपा सरकार ने पावर कंपोनेंट की लागत के अपने हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये देने पर सहमति जता दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रदेश हित में इस फैसले को स्वीकार नहीं किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा. हिमाचल का तर्क था कि जब जल घटक के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है, तो पावर कंपोनेंट के लिए ऐसी सहायता न देना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोजेक्ट के कारण हिमाचल के संबंधित क्षेत्र की आबादी विस्थापित होगी, जिससे परियोजना से होने वाला अधिकतम नुकसान हिमाचल को ही उठाना पड़ेगा. इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं था. उन्होंने ने कहा कि हिमाचल ने दृढ़ता से तर्क दिया कि देश की प्रगति में राज्य के योगदान की उचित भरपाई की जानी चाहिए. परियोजना के निर्माण के बाद राज्य को इसके बिजली घटक से हर साल 1,000 मिलियन यूनिट बिजली का हिस्सा मिलेगा, जिसकी संभावित कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वर्तमान सरकार ने हमेशा राज्य और यहां की जनता के हितों को सर्वोपरि रखा है और उनकी प्रभावी ढंग से रक्षा की है. उन्होंने इसे बिजली परियोजनाओं में राज्य का वैध हिस्सा सुरक्षित करने की लड़ाई में हिमाचल की एक बड़ी जीत बताया. इस समारोह में हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत भी मौजूद थे.

प्रोजेक्ट से किस राज्य को मिलेगा कितना पानी?

किशाऊ बांध परियोजना देश के कई राज्यों के लिए वरदान की तरह है. दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पेयजल संकट के रूप में है. हरियाणा को भी पानी की जरूरत है. किशाऊ बांध परियोजना से सबसे अधिक लाभ तो पड़ौसी राज्य हरियाणा को होगा. ये लाभ पानी के रूप में है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सबसे अधिक पानी हरियाणा को मिलेगा. हरियाणा को 5.71 बिलियन क्यूसिक लीटर पानी मिलेगा. इसी प्रकार यूपी को 3.71 बिलियन क्यूसिक लीटर, राजस्थान को 1.119 बिलियन क्यूसिक लीटर, उत्तराखंड को .311 बिलियन क्यूसिक लीटर व दिल्ली को .724 बिलियन क्यूसिक लीटर पानी मिलेगा. किशाऊ बांध परियोजना से कुल 1324 बिलियन क्यूसिक लीटर पानी मिलेगा. बांध के पानी से 97 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. कुल 236 मीटर ऊंचे बांध से और भी कई तरह के लाभ होंगे। इस परियोजना के 2008 में नेशनल इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट घोषित किया गया था.

क्या है किशाऊ बांध परियोजना?

हिमाचल के सिरमौर जिला व उत्तराखंड की सीमा पर किशाऊ बांध परियोजना बननी है. किशाऊ एक गांव का नाम है. पहले ये परियोजना किशाऊ के आसपास बननी थी, लेकिन अब कुछ जगह की कमी व तकनीकी कारणों से ये सांबरखेड़ा इलाके में बनाई जाएगी. यमुना की सहायक नदी टौंस हिमाचल व उत्तराखंड में बहती है. इस प्रोजेक्ट को हिमाचल व उत्तराखंड मिलकर बना रहे हैं. केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग है.

हिमाचल-उत्तराखंड की सीमा पर बननी है किशाऊ बांध परियोजना
हिमाचल-उत्तराखंड की सीमा पर बननी है किशाऊ बांध परियोजना (FILE@ETVBHARAT)

प्रोजेक्ट का बांध 236 मीटर ऊंचा होगा और इसकी लंबाई 680 मीटर होगी. प्रोजेक्ट पूरा होने पर करीब 32 किलोमीटर की विशालकाय पानी की झील बन जाएगी. इससे टौंस वैली के कई गांव प्रभावित हो जाएंगे. हिमाचल में जिला सिरमौर का शिलाई इलाका सबसे अधिक प्रभावित होगा. शिलाई में पांच पंचायतों के गांव विस्थापन की जद में आएंगे. ये पंचायतें बालीकोटी, कांडो, धारवा, चमरा मोहराड़ व सियासु हैं. यदि पिछली जनगणना (2011) के अनुसार देखा जाए तो इस परियोजना से 632 संयुक्त परिवार व 508 एकल परिवार प्रभावित होंगे. इसके अलावा अस्सी हजार से अधिक पेड़ काटने होंगे. इस क्षेत्र के 15 मंदिर भी इसके प्रभाव में आएंगे. उत्तराखंड व हिमाचल के करीब 40 रेवेन्यू विलेज पर इस परियोजना का असर होगा. यहां की हजारों हैक्टेयर भूमि, जिस पर अदरक व बेमौसमी सब्जियों की उपज होती है, वो जलमग्न हो जाएगी. हिमाचल की तरफ से परियोजना निर्माण में सहयोग करने एचपीपीसीएल यानी हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार परियोजना से 1379 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी. इस परियोजना से 860 मीटर फुल रेजरवायर लेवल अथवा पूर्ण जलाशय स्तर से जलमग्न होने वाला क्षेत्र 1498 हैक्टेयर होगा. इससे आठ गांवों के 2092 लोग प्रभावित होंगे. वहीं, उत्तराखंड में 9 गांवों के 3406 लोग प्रभावित होंगे. फिलहाल, अब एमओयू साइन होने के बाद प्रोजेक्ट निर्माण गति पकड़ेगा. हिमाचल के लिए यह परियोजना खासतौर पर कामधेनु साबित होगी.

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