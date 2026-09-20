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आजादी से पहले का किशाऊ प्रोजेक्ट, गवर्नर थे अंग्रेज अफसर, सिकंदर हयात मुखिया, 86 साल बाद भी अभी बाकी 96 महीने का इंतजार

शिमला को कंक्रीट के जंगल में बदलने पर चिंतित व पर्यावरण संरक्षण पर सक्रिय शिमला के पूर्व 'डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर का कहना है कि किशाऊ परियोजना पर हिमाचल के हित सुरक्षित रहने चाहिए. विस्थापितों का पुनर्वास गंभीरता से हो और इकोलॉजी पर कम से कम असर पड़े, ये सुनिश्चित करना होगा.'

ये भी दिलचस्प बात है कि हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर वर्ष 2015 में एमओयू हुआ था. उस समय के हिमाचल सरकार के उर्जा सचिव एसकेबीएस नेगी कब के रिटायर हो चुके हैं. इसके बाद केंद्र व लाभार्थी राज्यों के बीच समन्वय बिठाने और छह राज्यों के सीएम को एक टेबुल पर लाकर एमओयू करने के लिए 11 साल बीत गए। अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद भी 96 महीने इंतजार करना होगा. वर्ष 2008 में ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपोर्टेंस का घोषित हो चुका है. इस बांध के बन जाने से यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व उत्तराखंड को पानी मिलेगा और हिमाचल के खजाने में लक्ष्मी आएगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा.

देश के बड़े राज्यों सहित दो पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अहम किशाऊ बांध प्रोजेक्ट के रास्ते की अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं. इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले पानी और बिजली के लाभार्थी राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर राजी होने के बाद एमओयू साइन हो चुका है. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से हिमाचल को सालाना छह सौ करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होगा. लाभ की ये रकम और भी बढ़ सकती है, लेकिन यहां जिक्र करना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट के काम शुरू होने के बाद इसके पूरा होने का समय 96 महीने रखा गया है. यानी आठ साल निर्माण कार्य चलेगा. पिछले अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए तय समय से अधिक समय ले सकती है.

यहां जिक्र करना है कि 86 साल पहले जिस परियोजना की परिकल्पना हुई, उसके पूरे होने की पक्की नींव बेशक सितंबर 2026 में रख दी गई है, लेकिन अभी भी कैबिनेट मंजूरी के बाद कम से कम 96 महीने का इंतजार है. बाधाएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि परियोजना का विरोध हो रहा है. विरोध के बिंदु वही हैं, पारिस्थितकीय चिंता, पर्यावरणीय चिंता, विस्थापन, उपजाऊ भूमि सहित जैव विविधता वाले जंगलों का डूबना और विस्थापन की पीड़ा.

शिमला: देश की आजादी से पहले एक प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी.खेतों की सिंचाई के साथ ही सूखे गले तर करने के लिए पानी की आवश्यकता ने एक बड़े प्रोजेक्ट का बीज रोपण किया. ये बात 86 साल पहले की है.यानी आजादी से सात साल पहले.प्रोजेक्ट का नाम किशाऊ बांध है.आजादी से पहले के इस प्रोजेक्ट को लेकर आजादी के करीब आठ दशक बाद अब सारी बाधाएं दूर हुई हैं.इस प्रोजेक्ट के इतिहास की जब भी बात की जाएगी तो ब्रिटिश हुकूमत से लेकर संयुक्त पंजाब के तत्कालीन संयुक्त पंजाब या कहिए अविभाजित पंजाब के प्रीमियर (मुखिया) सर सिकंदर हयात खान, भाखड़ा बांध के जनक चौधरी छोटू राम सहित दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड व हिमाचल का नाम भी आएगा.

प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़ा किशाऊ नाम

यमुना नदी की सहायक नदी है टौंस. ये हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा में बहती है. इसी टौंस नदी के पास का गांव है किशाऊ. इसी गांव के नाम पर परियोजना का नाम पड़ा है. हालांकि बाद में किशाऊ गांव का सर्वे आदि हुआ तो उसे बांध निर्माण के लिए अनुकूल नहीं पाया गया. लिहाजा अब सांबरखेड़ा नामक जगह पर बांध बनेगा, लेकिन परियोजना का नाम किशाऊ बांध परियोजना ही रहेगा. इसके लिए उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश ने किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई है. इसमें केंद्रीय जल आयोग का भी अहम रोल है.

ब्रिटिश हुकूमत के समय की सोच

ये परियोजना आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय की सोच है. इस परियोजना का बीज 1940 में रोपा गया, यानी इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई. ये बात उस समय की है जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था और बाद में पाकिस्तान के हिस्से आया पंजाब भी भारत में ही था. वर्ष 1944-45 में इस बांध को लेकर पहली बार सर्वे हुआ था. तब संयुक्त पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत के बड़े अफसर पंजाब प्रांत के संवैधानिक प्रमुख गवर्नर सर हैनरी डफिल्ड क्रेक थे. सर सिकंदर हयात खान उस समय के पंजाब प्रांत के मुखिया अथवा प्रीमियर (तत्कालीन शब्दावली में) थे. सिकंदर हयात खान का इस पद पर कार्यकाल अप्रैल 1937 से दिसंबर 1942 था. वे अपने देहावसान तक पंजाब के मुखिया रहे, हालांकि जिस समय इस बांध का पहला सर्वे हुआ, सिकंदर हयात खान संसार से जा चुके थे. उसी दौरान वर्ष 1940 में चौधरी छोटू राम प्रांतीय सरकार में राजस्व मंत्री थे. उनकी भी किशाऊ बांध की परिकल्पना में अहम भूमिका थी.

किशाऊ डैम प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

आजादी के बाद का घटनाक्रम

देश आजाद हुआ और आज का उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था. यूपी के उस समय सीएम चंद्रभानु गुप्ता थे. उन्हीं के कार्यकाल में यूपी के सिंचाई विभाग ने काम आगे बढ़ाया. आजादी के बाद वर्ष 1962 में यूपी सरकार ने इसे लेकर पहल की. 1964 में पहली बड़ी घटना हुई और प्रोजेक्ट की प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई. उस समय किशाऊ बांध की ऊंचाई 235 मीटर रखने का विचार हुआ. उससे पहले 1963 में नवंबर महीने में इंटर स्टेट मीटिंग में अप्पर यमुना बेसिन पर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात हुई. ये थे गिरि नदी पर चांदनी बांध, लखवाड़ व यमुना पर कोच बांध और किशाऊ बांध. खैर, 1965 में पहली बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी. ये रिपोर्ट केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग को भेजी गई. यहां बता दें कि केंद्रीय जल आयोग का काम परियोजना के भूगर्भीय बिंदुओं का अध्ययन है. आयोग ने भूकंप आदि के खतरे और भूगर्भीय जटिलताओं के कारण डीपीआर को रिजेक्ट कर दिया. आयोग ने ग्रेविटी डैम की बजाय रॉक फिल डैम की सिफारिश की.

आजादी के बाद क्या हुआ (ETV Bharat)

वर्ष 1970 में यूपी सरकार ने फिर से सर्वे का काम शुरू किया. वर्ष 1978 में रॉकफिल डैम की डीपीआर बनाई गई. केंद्रीय जल आयोग ने रॉकफिल डैम के लिए किशाऊ गांव को उपयुक्त नहीं पाया. ऐसे में आसपास के इलाकों पर नजर गई. वहां अटल, सांबरखेड़ा और मोरार गांव जांचे गए और अंतत बात सांबरखेड़ा को लेकर कंक्रीट ग्रैविटी बांध पर बनी. अब बेशक बांध सांबरखेड़ा इलाके में बनेगा, लेकिन परियोजना का नाम किशाऊ बांध प्रोजेक्ट ही रखा गया है. इलाके का चयन होने के बाद 1988 में नई डीपीआर बनी, जिसे दस साल बाद वर्ष 1998 में रिवाइज्ड किया गया. वर्ष 1994 में यमुना जल बंटवारा समझौता हुआ. नए समीकरण बने. वर्ष 2000 में नए राज्य उत्तराखंड का जन्म हुआ. अब परियोजना में हिमाचल व उत्तराखंड सबसे प्रमुख हो गए. वर्ष 2010 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार कमेटी ने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्पष्ट न होने के कारण तकनीकी व आर्थिक मंजूरी नहीं दी. फिर सिंचाई, बिजली व पेयजल की लागत यानी पावर, इरीगेशन एंड वॉटर कंपोनेंट की लागत का मुद्दा खड़ा हो गया. वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया. इसका अर्थ था कि अब परियोजना के वाटर कंपोनेंट की 90 फीसदी लागत केंद्र को उठानी थी. वर्ष 2013 में वाटर कंपोनेंट की लागत का भार उठाने के लिए केंद्र ने मंजूरी दी.

किशाऊ डैम की परिकल्पना (ETV Bharat)

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और फिर सितंबर 2014 में हिमाचल व उत्तराखंड को संयुक्त कारपोरेशन बनाने को कहा गया. हिमाचल व उत्तराखंड में 2015 में एमओयू हुआ और फिर वर्ष 2017 में किशाऊ कारपोरेशन लिमिटेड बनी. हालांकि लागत वहन करने को लेकर गतिरोध बने रहे, लेकिन 2018 में इस प्रोजेक्ट की लागत 11500 करोड़ रुपए आंकी गई. ये आकलन केंद्रीय जल आयोग का था. खैर, अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं. एमओयू हो चुका है और अब मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी मिलेगी.

बांध की कीमत चुकाएंगे हजारों लोग

यमुना की सहायक नदी टौंस पर बनने वाले किशाऊ बांध से देश के कई राज्यों को पानी व बिजली सहित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसका विस्थापन का दंश हजारों लोगों को भोगना होगा. परियोजना को हिमाचल की तरफ से एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड बनाएगी. हिमचल की 1498 हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी. इसमें आठ गांवों को 2092 लोग विस्थापित होंगे. उत्तराखंड की करीब 1452 हैक्टेयर भूमि पानी में डूब जाएगी. वहां नौ गांवों के 3406 लोग प्रभावित होंगे. टौंस नदी के आसपास के इस इलाके की भूमि बहुत उपजाऊ है. यहां अदरक, लहसुन, मटर सहित आड़ू, सेब के बागीचे हैं. यदि वनों की बात की जाए तो यहां घने जंगलों के करीब 82 हजार पेड़ बर्बाद होंगे. कुल 2438 हैक्टेयर वन भूमि पानी में डूब जाएगी. हालांकि नियमों के तहत किशाऊ कारपोरेशन लिमिटेड जितने पेड़ बर्बाद होंगे, उससे अधिक नए पौधे लगाए जाएंगे.

खैर, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उनकी सरकार ने राज्य के हितों को सुरक्षित रखा और अब हिमाचल को आने वाले समय में करोड़ों रुपए सालाना की आय होगी. इस परियोजना को लेकर क्रेडिट की राजनीति भी शुरू हुई है. भाजपा नेता इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व अन्य लाभार्थी राज्यों में भाजपा की सरकार होने के कारण प्रोजेक्ट के सिरे चढऩे की बात कह रहे हैं. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू को इस मामले में केंद्र की सराहना करने की सलाह दी और राजनीति न करने की बात कही.

पर्यावरण के मसलों पर निरंतर कार्य करने वाले कुलभूषण उपमन्यु का कहना है कि 'देश की प्रगति के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन विस्थापन को लेकर सरकारी मशीनरी गंभीरता से काम नहीं करती. सरकार को जमीन के बदले उपजाऊ जमीन प्रदान करनी चाहिए'. अभी केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद पिक्चर और स्पष्ट होगी. हालांकि उत्तराखंड के विकासनगर व क्वाणू इलाके में परियोजना का विरोध हो रहा है, लेकिन खुली जनसुनवाई से कई मामलों में सहमति बन सकती है.