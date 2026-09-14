हिमाचल के लिए 'मंगल' दिन, सुक्खू सरकार के लिए सालाना 600 करोड़ का होगा पक्का इंतजाम, इस बड़े प्रोजेक्ट पर दिल्ली में होंगे हस्ताक्षर
किशाऊ बांध परियोजना पर मंगलवार को दिल्ली में MoU साइन होगा. इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा. पढ़ें पूरी खबर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 1:47 PM IST
शिमला: हिमाचल के हित की लड़ाई का सुख भरा परिणाम मंगल के दिन आएगा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल और राज्य के हित की लड़ाई को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मंगलवार को दिल्ली में अहम घटनाक्रम होगा. सुक्खू सरकार ने पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा और हिमाचल के लिए सालाना छह सौ करोड़ रुपए का इंतजाम किया है. अब देशहित की विशाल परियोजना को लेकर मंगलवार को दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे.
ये परियोजना किशाऊ बांध के रूप में है. इस परियोजना से हिमाचल सरकार को सालाना छह सौ करोड़ रुपए का लाभ होगा. साथ ही दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा आदि को पानी मिलेगा. यानी देश के बड़े राज्यों का कंठ तर होगा और हिमाचल के खजाने को सुख मिलेगा. मंगलवार को दिल्ली में किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग पर साइन होंगे. हिमाचल के लिए इस अहम दिन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में होंगे. नरेंद्र मोदी सरकार के दो पावरफुल कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में देश के लाभान्वित छह राज्यों के सीएम भी इस अवसर पर होंगे. ये सभी एमओयू साइन करेंगे.
सीएम सुक्खू के खाते में ऐसे जुड़ी उपलब्धि
आर्थिक संकट का सामना कर रहे हिमाचल के लिए किशाऊ बांध परियोजना में वित्तीय लागत का घटक एक दिक्कत के रूप में था. सीएम सुखविदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से उठाया. जून महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया कि पावर कंपोनेंट की लागत को वो राज्य वहन करें, जिन्हें पानी का लाभ मिलना है. राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हिमाचल को पावर कंपोनेंट की 800 करोड़ की लागत क्यों वहन करनी है, जब देश के छह बड़े राज्यों को पानी मिल रहा है और ये परियोजना हिमाचल की धरती पर हिमाचल की नदी पर बननी है. केंद्र सरकार ने राज्य के इस तर्क को स्वीकार किया.
इस तरह जून महीने में केंद्रीय गृह मंत्री व केंद्रीय उर्जा मंत्री के समक्ष इस बात पर सैद्धांतिक सहमति हुई और हिमाचल पावर कंपोनेंट के 800 करोड़ की लागत के अंशदान से बच गया. यही नहीं, बदले में हिमाचल प्रदेश को सालाना सौ करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी, जो छह सौ करोड़ रुपए के बराबर है. ये गतिरोध आठ साल से चल रहा था, लेकिन अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं. परियोजना के दो घटक यानी कंपोनेंट हैं. एक वाटर कंपोनेंट और एक पावर कंपोनेंट. वाटर कंपोनेंट के तहत देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड आदि लाभान्वित होंगे. इसके बदले वे हिमाचल के हिस्से के पावर कंपोनेंट की लागत को वहन करेंगे. ये लागत 2000 करोड़ रुपए है. अब मंगलवार यानी कल दिल्ली में केंद्रीय उर्जा मंत्री व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सीएम सुखविंदर सिंह सहित दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा के सीएम आदि मौजूद रहेंगे.
देश के लिए वरदान है ये प्रोजेक्ट
कुल 15 हजार करोड़ रुपए का किशाऊ बांध प्रोजेक्ट दो राज्यों की सीमा हिमाचल व उत्तराखंड में बनेगा. इस परियोजना से 422 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा. किशाऊ बांध परियोजना हिमाचल की टौंस नदी पर बनेगी. ये नदी यमुना नदी की सहायक रिवर है. इस परियोजना से हिमाचल और उत्तराखंड को पचास-पचास फीसदी बिजली उत्पादन का शेयर मिलेगा. पीने के पानी का सबसे बड़ा लाभार्थी हरियाणा राज्य होगा. इस परियोजना के कंप्लीट होने से हरियाणा को 5.71 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी प्राप्त होगा. इससे जलसंकट दूर हो जाएगा.
हरियाणा को मिलने वाला पानी कुल परियोजना के पानी का 47.18 प्रतिशत है. पानी का दूसरा बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश होगा. यूपी को परियोजना से 3.71 बिलियन क्यूबिक पानी मिलना है. इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पॉइंट 724 बिलियन क्यूबिक पानी का हिस्सा मिलेगा. यदि परियोजना में टोटल वाटर की बात की जाए तो किशाऊ बांध से कुल 1324 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी उपलब्ध होगा.
किशाऊ बांध के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये भाखड़ा बांध से भी ऊंचा होगा. बांध की ऊंचाई 236 मीटर के करीब होगी. इसके पानी से 97 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी. इस परियोजना को 18 साल पहले यानी 2008 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया गया था.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार हिमाचल सरकार ने अपने हित की बात को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा था, जिसका परिणाम सालाना छह सौ करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में मिलने वाला है. सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के अनुसार न केवल किशाऊ बांध परियोजना बल्कि अन्य मामलों जैसे वाइल्ड फ्लावर हॉल व रॉयल्टी के मसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के विजन से हिमाचल को लाभ हुआ है. उन्होंने इसके लिए सीएम सुक्खू के विजन को क्रेडिट दिया है.
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