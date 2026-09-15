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यमुना जल समझौता: अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में 6 राज्यों के बीच MoU, शेखावाटी को मिलेगा पानी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- इस योजना से पेयजल, सिंचाई और विकास के नए अवसर सृजित होंगे.

MoU on Kishau Project Signed Between 6 States
6 राज्यों के बीच किशाऊ परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर (Etv Bharat Jaipur, Source CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 5:18 PM IST

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जयपुर/दिल्ली : यमुना जल समझौते के बाद किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में किशाऊ परियोजना के लिए 6 राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. किशाऊ परियोजना से प्राप्त जल शेखावाटी की दृष्टि से अभावग्रस्त क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस दौरान दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- इस योजना से पेयजल, सिंचाई और विकास के नए अवसर सृजित होंगे.

6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए हस्ताक्षर: केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में हुए इस एमओयू पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए. किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना यमुना की प्रमुख सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है. करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन होगा. इससे राजस्थान सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा लाभान्वित होंगे. परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जल हिस्से का एक भाग राजस्थान और दिल्ली को आवंटित किया जाएगा. इसके बदले इन राज्यों द्वारा हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक की लागत में योगदान किया जाएगा.

जल घटक की 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में वहन की जाएगी और शेष 10 प्रतिशत भागीदार राज्यों द्वारा दिया जाएगा. किशाऊ बांध परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है. परियोजना के निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निभाई जाएगी. इसकी निगरानी अपर यमुना बेसिन से संबंधित व्यवस्था के तहत होगी.

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शेखावाटी के लिए जल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम : किशाऊ बांध से राजस्थान को आवंटित 124 एमसीएम पानी को यमुना जल परियोजना के अंतर्गत तीन भूमिगत पाइपलाइन प्रणालियों के माध्यम से हरियाणा के ताजेवाला से चूरू तक पहुंचाने की योजना है. इससे सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी. यह परियोजना शेखावाटी के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मानकों में सुधार की आधारभूमि भी तैयार करेगी. पर्याप्त और नियमित जल उपलब्धता से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी. लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा.

यमुना जल समझौते से किशाऊ तक, एक व्यापक जल दृष्टि: CM ने कहा कि प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र के लिए इस उपलब्धि के तहत दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यमुना जल समझौते के तहत सीकर, चूरू, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी राजस्थान लाने के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार करने पर सहमति बनी है. अब किशाऊ परियोजना के संशोधित एमओयू से इस पूरी जल व्यवस्था को और मजबूत आधार मिलेगा. परियोजना से उपलब्ध जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई और अन्य हितकारी उपयोगों के लिए किया जा सकेगा.

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राजस्थान के हितों का विशेष ध्यान : सीएम ने कहा कि संशोधित समझौते में राजस्थान के हितों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने विद्युत घटक से संबंधित लागत वहन किए जाने के बदले किशाऊ परियोजना के उसके आवंटित जल हिस्से का 95 प्रतिशत दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध होगा, जबकि 5 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश अपने स्थानीय उपयोग के लिए रखेगा. इस 95 प्रतिशत हिस्से में दिल्ली और राजस्थान की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में होगी.

शेखावाटी में विकास का नया अध्याय: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी अब जल उपलब्धता के साथ ही कनेक्टिविटी, पर्यटन, विरासत संरक्षण और हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है. क्षेत्र में यमुना जल समझौता, ऐतिहासिक हवेलियों एवं समृद्ध विरासत के संरक्षण के प्रयास, एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाएं, तथा सीकर और झुंझुनू में हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शेखावाटी को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. इन परियोजनाओं का समन्वित प्रभाव शेखावाटी की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा. बेहतर जल उपलब्धता के साथ बेहतर सड़क और हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण से रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे. इससे शेखावाटी के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं मजबूत होंगी.

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32 वर्षों से लंबित जल हिस्से की दिशा में निर्णायक पहल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल अभावग्रस्त राजस्थान में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित प्रदेश के प्रत्येक जिले में पेयजल व सिंचाई के लिए जल संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. वर्ष 1994 में पांच राज्यों के बीच संपन्न यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हेड से मानसून अवधि में राजस्थान के लिए 1917 क्यूसेक (577 एमसीएम) जल आवंटित किया गया था. जल प्रवाह प्रणाली उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्थान को पिछले 32 वर्षों से अपने हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा था.

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