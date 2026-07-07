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85 वर्षीय मां के पास बेटे के अंतिम संस्कार के भी नहीं थे पैसे, नगर निगम बना सहारा

इसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने आवश्यक पुलिस कार्रवाई पूरी कराई और फिर अर्थी को कंधा देते हुए गैराज शाखा से उपलब्ध वाहन के जरिए मृतक का शव आदर्श नगर श्मशान पहुंचाया, जहां हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया गया. इसके साथ ही बुजुर्ग मां के लिए आगामी दिनों के भोजन की व्यवस्था के लिए राशन भी उपलब्ध कराया गया. इसे लेकर किशनपोल जोन के उपायुक्त पवन मीणा ने कहा कि नगर निगम का दायित्व केवल नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि जरूरत की घड़ी में मानवीय संवेदनाओं के साथ लोगों की मदद करना भी है. इसी भावना के तहत यह सहायता उपलब्ध कराई गई.

निगम के अधिकारियों ने कराया अंतिम संस्कार : निगम प्रशासन को रामगंज बाजार क्षेत्र के एक मकान में 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत की सूचना मिली. मौके पर पहुंची किशनपोल जोन की टीम ने पाया कि मृतक की देखभाल करने वाली उसकी 85 वर्षीय वृद्ध मां के अलावा परिवार में कोई निकट संबंधी नहीं है. आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण अंतिम संस्कार कराना भी संभव नहीं था.

जयपुर: राजधानी के रामगंज बाजार की एक 85 वर्षीय बुजुर्ग मां के सामने उस वक्त सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया, जब उसके 56 वर्षीय बेटे का निधन हो गया. परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं था और आर्थिक तंगी इतनी थी कि अंतिम संस्कार तक कराना संभव नहीं था. ऐसे मुश्किल समय में नगर निगम जयपुर के किशनपोल जोन ने आगे बढ़कर न केवल अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की, बल्कि बुजुर्ग मां के लिए राशन का भी इंतजाम कराया.

अस्वस्थ महिला घर पहुंच सौंपा भूखंड का पट्टा : उधर, शहरी सेवा शिविर-2026 के दौरान नगर निगम जयपुर ने संवेदनशीलत का एक और उदाहरण पेश किया. निगम प्रशासन ने मुरलीपुरा जोन की एक अस्वस्थ महिला आवेदक को उनके घर जाकर भूखंड का पट्टा सौंपा. बैनाड़ रोड स्थित ग्रीन पार्क निवासी सुमनलता के स्वास्थ्य कारणों से शिविर में नहीं पहुंच पाने की जानकारी मिली.

इस पर जोन उपायुक्त श्रद्धा सिंह ने निगम की टीम उनके निवास पहुंची और मौके पर ही पट्टा उपलब्ध कराया. जोन उपायुक्त ने बताया कि इस प्रकरण का निस्तारण इसी शिविर में करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया. मुरलीपुरा जोन की टीम के साथ आवेदक को भूखंड का पट्टा उनके मूल आवास चौहान स्टेडियम के नजदीक गोविंद देव कॉलोनी में जाकर दिया गया.

इसके साथ ही नगर निगम के शहरी सेवा शिविर में मंगलवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी शिविरों का निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टे, नामांतरण पत्र और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए. यहां शिविर में मुरलीपुरा जोन के जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन के 53 प्रमाण पत्र जारी किए गए. पीएम स्वनिधि के 10 प्रकरणों और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड के 5 मामलों का भी मौके पर निस्तारण किया गया.

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इसी तरह सांगानेर जोन में लगे शहरी सेवा शिविर में 29 प्रमाण पत्र जारी किए गए और पीएम स्वनिधि के 3 प्रकरणों का निस्तारण हुआ. साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से नगरीय विकास कर के रूप में 2.21 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया, जिसे जोन का अब तक का सबसे बड़ा राजस्व संग्रह बताया गया. नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि 15 जून से 15 जुलाई तक चल रहे शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान कर उन्हें विभिन्न नागरिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. बुधवार को मानसरोवर और विद्याधर नगर जोन में शिविर आयोजित किए जाएंगे.