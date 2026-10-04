ETV Bharat / state

कंवरलाल पाटनी के अंतिम दर्शन को उमड़ा किशनगढ़, पहुंचे दिग्गज

कंवरलाल पाटनी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब ( ETV Bharat Kishangarh )

किशनगढ़: प्रख्यात भामाशाह एवं समाजसेवी कंवरलाल पाटनी के निधन के बाद रविवार को उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. उनके अंतिम दर्शन के लिए आरके हाउस पर सुबह से ही शहरवासियों, समाजबंधुओं, उद्योग जगत से जुड़े लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. हर कोई अपने प्रिय समाजसेवी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा.