कंवरलाल पाटनी के अंतिम दर्शन को उमड़ा किशनगढ़, पहुंचे दिग्गज
अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में नम आंखों से भामाशाह कंवरलाल पाटनी को अंतिम विदाई. अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब.
Published : October 4, 2026 at 10:59 PM IST
किशनगढ़: प्रख्यात भामाशाह एवं समाजसेवी कंवरलाल पाटनी के निधन के बाद रविवार को उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. उनके अंतिम दर्शन के लिए आरके हाउस पर सुबह से ही शहरवासियों, समाजबंधुओं, उद्योग जगत से जुड़े लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. हर कोई अपने प्रिय समाजसेवी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा.
आरके हाउस से सांवत्सर मुक्तिधाम तक उमड़ा जनसैलाब : अंतिम दर्शन के बाद RK हाउस से कंवरलाल पाटनी की अंतिम यात्रा सांवत्सर स्थित मुक्तिधाम के लिए रवाना हुई. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. शहर की सड़कों पर दूर-दूर तक लोगों का हुजूम नजर आया.
सांवत्सर मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार : अंतिम यात्रा सांवत्सर स्थित मुक्तिधाम पहुंची, जहां परिवारजनों ने विधि-विधान एवं श्रद्धाभाव के साथ अंतिम संस्कार किया. मुखाग्नि के दौरान मुक्तिधाम का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया. मौजूद लोगों ने नम आंखों से दिवंगत आत्मा को नमन किया और पाटनी परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पहुंचे : कंवरलाल पाटनी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी किशनगढ़ पहुंचे. उन्होंने पाटनी परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत कंवरलाल पाटनी को श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी अंतिम दर्शन एवं अंतिम संस्कार में शामिल हुए. उन्होंने कंवरलाल पाटनी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पाटनी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.
अशोक गहलोत का संवेदना संदेश : अशोक गहलोत ने कंवरलाल पाटनी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कंवरलाल पाटनी का समाज और जनकल्याण के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा. उन्होंने शोक संतप्त पाटनी परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का संदेश : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी कंवरलाल पाटनी के निधन को दुखद बताते हुए कहा कि उन्होंने समाजसेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया. उन्होंने पाटनी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.