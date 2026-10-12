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किशनगढ़ थप्पड़कांड : सीओ ट्रैफिक अंजू यादव ने जताया खेद, वकील बोले- अब कोई गिला शिकवा नहीं

सीओ ट्रैफिक अंजू यादव और अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया ( ETV Bharat Kishangarh )

किशनगढ़: मार्बल सिटी किशनगढ़ में सीओ ट्रैफिक अंजू यादव और अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया के बीच सड़क किनारे खड़ी कार को लेकर हुए विवाद का पटाक्षेप हो गया है. थप्पड़कांड के नाम से चर्चित इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है. इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीओ अंजू यादव पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खेद व्यक्त कर रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर आवेश में की गई टिप्पणी पर भी खेद जताया.

उन्होंने कहा कि पुलिस और अधिवक्ता दोनों न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिए दोनों के बीच समन्वय और सौहार्द बना रहना चाहिए.वहीं, अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया ने भी सहृदयता दिखाते हुए मामले को समाप्त करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह समझौता बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से हुआ है और अब उन्हें कोई गिला-शिकवा नहीं है. उन्होंने बार काउंसिल और अधिवक्ता साथियों का आभार जताते हुए सभी से मामले को तूल नहीं देने की अपील की.