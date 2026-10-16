किशनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, वोल्वो बस ने बाइक को रौंदा, मां-बेटी समेत 3 की मौत
किशनगढ़ में जयपुर रोड पर वोल्वो बस की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी और चचेरे भाई की मौत हो गई.
Published : October 16, 2026 at 7:06 AM IST
अजमेर : किशनगढ़ में जयपुर रोड हाईवे पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन लोगों की मौत हो गई. तेज रफ्तार वोल्वो बस की चपेट में आने से बाइक सवार मां-बेटी और उनके चचेरे भाई की जान चली गई. इस घटना के बाद हरमाड़ा गांव सहित पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.
सूचना पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बांदर सिंदरी थाना प्रभारी बना लाल जाट ने बताया कि दुर्घटना में शामिल वोल्वो बस को तुरंत जब्त कर लिया गया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. शुक्रवार को चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.
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जानकारी के अनुसार, हरमाड़ा निवासी लाड़ा देवी अपनी 21 वर्षीय पुत्री हंसा और चचेरे भाई भागचंद जाट के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान जयपुर रोड हाईवे पर पीछे से आ रही एक अनियंत्रित वोल्वो बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. भिड़ंत इतनी भयानक थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी.
विधायक डॉ. विकास चौधरी पहुंचे अस्पताल : हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक डॉ. विकास चौधरी तुरंत अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जुट गए, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है. हाईवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर भी स्थानीय लोगों में गहरा रोष देखने को मिला.
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