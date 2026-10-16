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किशनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, वोल्वो बस ने बाइक को रौंदा, मां-बेटी समेत 3 की मौत

हाईवे पर भीषण हादसा ( फोटो ईटीवी भारत किशनगढ़ )

अजमेर : किशनगढ़ में जयपुर रोड हाईवे पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन लोगों की मौत हो गई. तेज रफ्तार वोल्वो बस की चपेट में आने से बाइक सवार मां-बेटी और उनके चचेरे भाई की जान चली गई. इस घटना के बाद हरमाड़ा गांव सहित पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

सूचना पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बांदर सिंदरी थाना प्रभारी बना लाल जाट ने बताया कि दुर्घटना में शामिल वोल्वो बस को तुरंत जब्त कर लिया गया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. शुक्रवार को चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.