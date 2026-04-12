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खौफनाक! नशे में चालक ने अंधाधुंध दौड़ाया ट्रेलर, टक्कर के बाद बाइक सवार दंपती को 50 मीटर घसीटा...

किशनगढ़ हाईवे पर ट्रेलर का कहर. सीसीटीवी में कैद घटना. नशे में था ड्राइवर.

Bike crushed under a trailer
ट्रेलर के नीचे दबी बाइक (ETV Bharat Kishangarh (Ajmer))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
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किशनगढ़ (अजमेर): मार्बल सिटी किशनगढ़ में हाइवे पर रविवार को दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया. तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया. टक्कर के बाद भी ट्रेलर नहीं रुका और बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इस दुर्घटना में बाइक सवार महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हैं. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि हादसे में घायल दंपती किशनगढ़ की दाधीच कॉलोनी के रहने वाले हैं. 48 वर्षीय किरण कंवर को गंभीर हालत में अजमेर के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, उनके पति विक्रम सिंह का इलाज जारी है. उनकी हालत भी नाजुक है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

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रोंगटे खड़े करने वाला फुटेज: इधर, पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया. इस बीच, घटना का रोंगटे खड़े करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार दंपती ने खुद को बचाने और ट्रेलर को रोकने के लिए चालक को आवाजें भी दीं, लेकिन रफ्तार में धुत चालक ने उनकी एक न सुनी. ट्रेलर बाइक को अपनी चपेट में लेते काफी दूर घसीटता रहा.

ट्रेलर जब्त, चालक गिरफ्तार: हादसे के बाद गांधीनगर पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर लिया. आरोपी चालक प्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि चालक प्रकाश मेघवाल शराब के नशे में था. इस कारण उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया था. गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. दुर्घटना के तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. घटना से स्थानीय निवासियों में भारी रोष है. हाइवे पर ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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BIKE RIDING COUPLE DRAGGED
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ACCIDENT ON KISHANGARH HIGHWAY

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