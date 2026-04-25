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बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, मारकर कट्टे में भरा, अब पत्नी-प्रेमी भुगतेंगे उम्रकैद

किशनगढ़ के चर्चित रामस्वरूप हत्याकांड में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला. मृतक के बच्चों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाया जाएगा.

Additional District and Sessions Court, Kishangarh
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, किशनगढ़ (ETV Bharat Kishangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 5:59 PM IST

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किशनगढ़ (अजमेर): किशनगढ़ की एडीजे-2 अदालत ने चर्चित रामस्वरूप हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. न्यायाधीश शालिनी शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी पत्नी किरण उर्फ डबली और उसके प्रेमी अर्जुन को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. ​अवैध संबंधों के चलते अपने ही पति की जान लेने वाली किरण को अब अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी होगी.अदालत ने किरण और उसके प्रेमी अर्जुन को धारा 302/120बी में उम्रकैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही साक्ष्य मिटाने के जुर्म में 7-7 साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई.

अभियोजन पक्ष के वकील पदमराज सैनी ने बताया कि 4 जनवरी 2021 में सिलोरा रीको इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री के बाहर पत्थरों के ढेर में दबे कट्टे में रामस्वरूप की कई दिन पुरानी लाश मिली थी. उसका चेहरा पहचान छिपाने के लिए काला कर दिया गया था.​ पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि रामस्वरूप ने अपनी पत्नी किरण और उसके प्रेमी अर्जुन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. विरोध करने पर दोनों ने मिलकर पहले सिर पर वार किया और फिर गला घोंटकर रामस्वरूप को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी पत्नी बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ देवास (मध्यप्रदेश) फरार हो गई थी.

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बच्चों को मुआवजा: ​अदालत ने मृतक के मासूम पुत्र और पुत्री के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने की सिफारिश की. न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को इसके निर्देश दिए. सरकारी वकील पदमराज सैनी ने मजबूत पैरवी की.

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COURT VERDICT IN MURDER CASE
WIFE AND LOVER LIFE IMPRISONMENT
पति की हत्या के दोष में उम्रकैद
रामस्वरूप हत्याकांड में फैसला
TWO CONVICTED OF MURDER CASE

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