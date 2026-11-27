Accidents : किशनगढ़ में पिता-पुत्र की गई जान, बारां सड़क हादसे में एक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर
किशनगढ़ के अरांई में बेटे को बचाने के लिए तलाई में कूदा पिता. दोनों की मौत. बारां में पिकअप की चपेट में आई बाइक.
Published : November 27, 2026 at 10:40 PM IST
अजमेर/बारां: जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के निकटवर्ती गांव अरांई थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गहरी तलाई में डूबने से पिता-पुत्र की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई. सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जा रही है. वहीं, किशनगढ़ से 400 किलोमीटर से अधिक दूर बारां में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई.
किशनगढ़ का यह है पूरा मामला : कालू पुत्र धारू तलाई में गिर गया. बेटे को डूबता देख पिता धारू पुत्र शिवराज उसे बचाने के लिए बिना देर किए गहरी तलाई में उतर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही पानी में डूब गए और अपनी जान गंवा बैठे. घटना की सूचना मिलते ही अरांई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से काफी प्रयासों के बाद दोनों के शवों को तलाई से बाहर निकाला गया. इसके बाद दोनों को किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है.
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बारां में झालावाड़ रोड पर आईटीआई के पास हुआ हादसा : वहीं, बारां में शुक्रवार को शहर के झालावाड़ रोड स्थित सरकारी आईटीआई के पास पिकअप की चपेट में एक बाइक आ गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई व बाइक सवार दूसरे को प्राथमिक उपचारकों बाद गम्भीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया है.
शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के चौकी प्रभारी कलुआराम ने बताया कि शहर के झालावाड़ रोड पर बारां से रटावद गांव जा रहे बाइक सवार रामदयाल गुर्जर व गोखलेश गुजर की सामने से आ रही एमपी नम्बर की पिकअप से भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक सवार रटावद निवासी रामदयाल पुत्र प्रहलाद गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दूसरा व्यक्ति गोखलेस पुत्र तोलाराम गुर्जर निवासी रटावद घायल हो गया, जिसे शहर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कोटा रैफर कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि घायल गोखलेश के सिर में गम्भीर चोट बताई जा रही है. ऐसे में उसे कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक रामदयाल के शव की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. परिजनों के पहुंचने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.