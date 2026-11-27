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Accidents : किशनगढ़ में पिता-पुत्र की गई जान, बारां सड़क हादसे में एक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर

किशनगढ़ और बारां में हादसा ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर/बारां: जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के निकटवर्ती गांव अरांई थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गहरी तलाई में डूबने से पिता-पुत्र की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई. सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जा रही है. वहीं, किशनगढ़ से 400 किलोमीटर से अधिक दूर बारां में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई.

किशनगढ़ का यह है पूरा मामला : कालू पुत्र धारू तलाई में गिर गया. बेटे को डूबता देख पिता धारू पुत्र शिवराज उसे बचाने के लिए बिना देर किए गहरी तलाई में उतर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही पानी में डूब गए और अपनी जान गंवा बैठे. घटना की सूचना मिलते ही अरांई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से काफी प्रयासों के बाद दोनों के शवों को तलाई से बाहर निकाला गया. इसके बाद दोनों को किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है.