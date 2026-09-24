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किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हादसा टला: आसमान में साढ़े 3 घंटे चक्कर काटने के बाद ट्रेनी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान पर आपात लैंडिंग ( ETV Bharat Kishangarh )

अजमेर: जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक विमान हादसा होने से टल गया. एयरपोर्ट पर अव्यान एविएशन एकेडमी के एक ट्रेनी विमान के टायर में तकनीकी खराबी आने के बाद हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी. इस विमान में एक इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी पायलट सवार थे, जो उड़ान भरने के बाद हवा में ही फंस गए थे. घटों हवा में काटना पड़ा चक्कर: एयरपोर्ट डायरेक्टर बी.एल. मीणा के अनुसार विमान के टेकऑफ करने के कुछ समय बाद ही तकनीकी खराबी और टायर डैमेज होने की सूचना मिली. चूंकि विमान में ईंधन अधिक था, इसलिए तुरंत लैंडिंग कराना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था. इस खतरे को कम करने के लिए पायलटों ने सूझबूझ का परिचय दिया और विमान का अतिरिक्त ईंधन कम करने के लिए करीब साढ़े तीन घंटे तक आसमान में ही चक्कर लगाए. इसे भी पढ़ें- Jaipur Airport : इंडिगो फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ी, जयपुर एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग