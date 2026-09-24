ETV Bharat / state

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हादसा टला: आसमान में साढ़े 3 घंटे चक्कर काटने के बाद ट्रेनी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर टायर खराब होने के बाद अव्यान एविएशन के ट्रेनी विमान की सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई.

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान पर आपात लैंडिंग
किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान पर आपात लैंडिंग (ETV Bharat Kishangarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक विमान हादसा होने से टल गया. एयरपोर्ट पर अव्यान एविएशन एकेडमी के एक ट्रेनी विमान के टायर में तकनीकी खराबी आने के बाद हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी. इस विमान में एक इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी पायलट सवार थे, जो उड़ान भरने के बाद हवा में ही फंस गए थे.

घटों हवा में काटना पड़ा चक्कर: एयरपोर्ट डायरेक्टर बी.एल. मीणा के अनुसार विमान के टेकऑफ करने के कुछ समय बाद ही तकनीकी खराबी और टायर डैमेज होने की सूचना मिली. चूंकि विमान में ईंधन अधिक था, इसलिए तुरंत लैंडिंग कराना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था. इस खतरे को कम करने के लिए पायलटों ने सूझबूझ का परिचय दिया और विमान का अतिरिक्त ईंधन कम करने के लिए करीब साढ़े तीन घंटे तक आसमान में ही चक्कर लगाए.

इसे भी पढ़ें- Jaipur Airport : इंडिगो फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ी, जयपुर एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

एयरपोर्ट पर तैनात रहीं रेस्क्यू टीमें: एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि इसी बीच किशनगढ़ एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका था. एयरपोर्ट डायरेक्टर बी.एल. मीणा के नेतृत्व में सुरक्षा और आपातकालीन टीमों ने मोर्चा संभाल लिया था. रनवे के पास फायर फाइटिंग गाड़ियां, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. करीब साढ़े तीन घंटे बाद जब विमान का फ्यूल सुरक्षित स्तर तक कम हो गया, तब सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच विमान की आपात लैंडिंग कराई गई.

उच्च स्तरीय जांच के आदेश: सुरक्षित लैंडिंग होते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने राहत की सांस ली. गनीमत रही कि इतनी बड़ी तकनीकी खराबी के बावजूद दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. एयरपोर्ट डायरेक्टर बी.एल. मीणा ने पुष्टि की है कि अब इमरजेंसी पूरी तरह से हटा ली गई है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- पिलानी में सेना के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीईटी परिसर में सुरक्षित उतारा

TAGGED:

EMERGENCY LANDING
KISHANGARH AIRPORT
ट्रेनी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
ट्रेनी प्लेन का टायर डैमेज
AIRCRAFT EMERGENCY LANDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.