बिहार में SSB जवान ने की आत्महत्या, इंसास राइफल से खुद को मारी गोली
बिहार के किशनगंज स्थित ठाकुरगंज 19वीं कैंप में पश्चिम बंगाल निवासी एक एसएसबी जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : September 13, 2026 at 10:27 AM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में एसएसबी जवान की गोली लगने से मौत हो गयी. घटना जिले के जियापोखर थाना क्षेत्र में स्थिति ठाकुरगंज एसएसबी 19वीं कैंप में शनिवार की रात की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम घटना की छानबीन में जुट गए हैं. किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
वरीय अधिकारी और FSL टीम पहुंची
स्थानीय डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार पांडेय ने घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी. मौके पर एसएसबी के डीआईजी एके सिंह पहुंचे. उनके साथ पुलिस एसडीपीओ 2 मनोज कुमार भी वहां पहुंचे. उनकी उपस्थिति में एफएसएल (FSL) टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही वहां उपस्थित जवानों से पूछताछ की गई.
ड्यूटी के दौरान घटना की आशंका
पूछताछ एवं घटनास्थल के निरीक्षण से शुरुआती बातें सामने आई हैं. प्रथम दृष्टया मृतक जवान की मृत्यु शनिवार रात समय 12:00 बजे से सुबह 03:00 बजे के बीच होना प्रतीत होता है. यह घटना संतरी ड्यूटी के दौरान की है. शुरुआती जांच में यह मामला संतरी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी का प्रतीत होता है. इंसास राइफल से गोली चली है, जिससे जवान की मौत हो गयी.
घटनास्थल से जांच सामग्री बरामद
जियापोखर थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि, मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. घटनास्थल के पास से संबंधित सरकारी राइफल का एक खोखा बरामद हुआ है. पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है. मृतक जवान की पहचान कर ली गई है. मृतक जवान का नाम चयन मंडल पिता प्रफुल मंडल के रूप में हुई है. जगाई बासन, थाना दीघा मोहन कोस्टल, जिला पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल के रहने वाला था.
"मामला प्रेम प्रसंग का होने का संदेह जाहिर किया जा रहा है. रिपोर्ट तैयार की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल, किशनगंज भेजा गया है. मृतक के परिजनों को दूरभाष (फोन) के माध्यम से दी गई है. अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी." -गौतम कुमार, थानाध्यक्ष, जियापोखर किशनगंज
ये भी पढ़ें: