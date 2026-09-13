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बिहार में SSB जवान ने की आत्महत्या, इंसास राइफल से खुद को मारी गोली

स्थानीय डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार पांडेय ने घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी. मौके पर एसएसबी के डीआईजी एके सिंह पहुंचे. उनके साथ पुलिस एसडीपीओ 2 मनोज कुमार भी वहां पहुंचे. उनकी उपस्थिति में एफएसएल (FSL) टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही वहां उपस्थित जवानों से पूछताछ की गई.

पूछताछ एवं घटनास्थल के निरीक्षण से शुरुआती बातें सामने आई हैं. प्रथम दृष्टया मृतक जवान की मृत्यु शनिवार रात समय 12:00 बजे से सुबह 03:00 बजे के बीच होना प्रतीत होता है. यह घटना संतरी ड्यूटी के दौरान की है. शुरुआती जांच में यह मामला संतरी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी का प्रतीत होता है. इंसास राइफल से गोली चली है, जिससे जवान की मौत हो गयी.

घटनास्थल से जांच सामग्री बरामद

जियापोखर थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि, मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. घटनास्थल के पास से संबंधित सरकारी राइफल का एक खोखा बरामद हुआ है. पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है. मृतक जवान की पहचान कर ली गई है. मृतक जवान का नाम चयन मंडल पिता प्रफुल मंडल के रूप में हुई है. जगाई बासन, थाना दीघा मोहन कोस्टल, जिला पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल के रहने वाला था.

ठाकुरगंज एसएसबी कैंप (ETV Bharat)

"मामला प्रेम प्रसंग का होने का संदेह जाहिर किया जा रहा है. रिपोर्ट तैयार की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल, किशनगंज भेजा गया है. मृतक के परिजनों को दूरभाष (फोन) के माध्यम से दी गई है. अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी." -गौतम कुमार, थानाध्यक्ष, जियापोखर किशनगंज

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