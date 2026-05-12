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भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई: हिरण के सींग और विदेशी मुद्रा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

किशनगंज: किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखण्ड स्थित भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 12वीं वाहिनी ने सीमा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्यजीव तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है. 'ई' समवाय माफिटोला अंतर्गत सीमा चौकी फतेहपुर के जवानों ने नियमित जांच अभियान के दौरान दो हिरण के सींग, भारतीय एवं नेपाली मुद्रा तथा मोबाइल फोन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में तस्करी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है.

जांच के दौरान मिली सफलता: प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 मई 2026 को दोपहर करीब 12:48 बजे सीमा चौकी फतेहपुर के जवान भारत-नेपाल सीमा पर चेक पोस्ट ड्यूटी में तैनात थे. इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 151 से लगभग 10 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर एसएसबी जवानों ने जांच अभियान चलाया. तलाशी के दौरान नेपाल से भारत लाए जा रहे दो हिरण के सींग बरामद किए गए. साथ ही भारी मात्रा में भारतीय एवं नेपाली मुद्रा तथा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया.

66 हजार भारतीय करेंसी बरामद: जब्त भारतीय मुद्रा में 500 रुपये के 133 नोट, 200 रुपये का एक नोट तथा 100 रुपये के दो नोट शामिल हैं. कुल भारतीय राशि 66 हजार 900 रुपये बताई गई है. वहीं नेपाली मुद्रा में 100 रुपये के दो नोट, 50 रुपये के चार नोट, 20 रुपये के चार नोट, 10 रुपये के दो नोट तथा 5 रुपये के दो नोट बरामद हुए, जिसकी कुल राशि 510 नेपाली रुपये है.