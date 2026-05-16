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किशनगंज एसपी का बड़ा एक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद थाना अध्यक्ष सस्पेंड

बिहार के किशनगंज में एसपी ने पुलिस कस्टडी में मारपीट के आरोप में थाना अध्यक्ष को निलंबति कर दिया है. पढ़ें

Si suspended in Kishanganj
किशनगंज में एसपी ने पुलिसकर्मी को किया निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 12:05 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज पुलिस ने एक व्यक्ति से कथित मारपीट के आरोप में परिवीक्ष्यमान पुलिस अवर निरीक्षक नितेश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई SP को 14 मई 2026 को प्राप्त एक वीडियो के आधार पर की गई है. गर्वनडंगा थाना में पदस्थापित नितेश कुमार वर्मा पर एक मामले की पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप है.

थाना अध्यक्ष निलंबित: इसी मामले में बी.एच.जी./410684 छठूलाल राय को भी तत्काल प्रभाव से पुलिस केंद्र, किशनगंज वापस भेज दिया गया है. उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी (डीएम) को पत्र भेजा जा रहा है.

पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप: पीड़ित ने मामले को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगायी थी. एसपी को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त वीडियो के अवलोकन से पता चला कि गर्वनडंगा थाना कांड संख्या-45/26, उमेदा खातून नामक महिला की हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति से कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है. पीड़ित का कहना है कि उसे जुर्म नहीं कबूलने पर एनकाउंटर करने तक की धमकी दी गई.

"मेरी मम्मी की हत्या हुई थी. कातिल को पकड़ने का छोड़कर हमें ही पकड़ लिया गया और हमें ही मुजरिम बनाने की कोशिश की गई. मुझे हत्या का गुनाह कबूल करने के लिए बुरी तरह से पीटा गया. मेरा एनकाउंटर करने की भी धमकी दी गई. मैंने कुछ किया ही नहीं तो कैसे गुनाह कबूल करते. मेरी मां ने दूसरे के घरों से मांग कर मेरा पेट भरा था. मैं अपनी मां की हत्या नहीं कर सकता. जो भी कातिल हो, उसे पकड़ा जाए."- पीड़ित शख्स

7 दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश: एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष से फोन पर जानकारी ली. थानाध्यक्ष ने बताया कि PSI नितेश से 7 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. एसपी के अनुसार यह कृत्य प्रथम दृष्टया इन दोनों की कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मनमानेपन और उद्दंडतापूर्ण आचरण को दर्शाता है.

"नितेश कुमार वर्मा को जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है. उन्हें 7 दिनों के भीतर विभागीय जांच के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है."- संतोष कुमार, एसपी, किशनगंज

नप सकते हैं कई और पुलिसकर्मी: मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसडीपीओ-2 को पूरे प्रकरण की जांच कर 24 घंटे के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने पर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों या कर्मियों की भूमिका या संलिप्तता पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला?: बता दें कि बीते शनिवार को एक बुजुर्ग महिला उमेदा खातून की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले की पुलिस जांच कर रही थी. मामले को लेकर मृतका के बेटे को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था. बेटे ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि, पुलिस के द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया है. वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है.

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