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किशनगंज SP संतोष कुमार की बड़ी कार्रवाई, गलगलिया SHO निलंबित

किशनगंज एसपी ने गलगलिया के एसएचओ को निलंबित कर दिया. अवैध मादक पदार्थ रेड में संदिग्ध आचरण को लेकर एक्शन हुआ. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा

Galgalia SHO Suspended
गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2026 at 12:03 PM IST

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किशनगंज : बिहार के किशनगंज जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) संतोष कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है और गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अवैध मादक पदार्थ छापेमारी में संदिग्ध आचरण और शिथिलता बरतने के आरोप सही साबित होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

गलगलिया SHO निलंबित

थानाध्यक्ष पर संदिग्ध आचरण, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, मनमानेपन और वरीय अधिकारियों के दिशा-निर्देशों की अवहेलना के गंभीर आरोप लगे हैं. इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

Galgalia SHO Suspended
SP संतोष कुमार का एक्शन (ETV Bharat)

एक्शन के पीछे का कारण

पुलिस कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अवैध मादक पदार्थ अभियान में चूक की बात बतायी गई है. बीते 12 सितंबर को गलगलिया थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष छापेमारी की गई थी. इस अभियान के दौरान थानाध्यक्ष राकेश कुमार के संदिग्ध आचरण और कार्यशैली में भारी शिथिलता बरतने की गुप्त सूचना वरीय अधिकारियों को मिली.

एसडीपीओ से कराई गई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ)-द्वितीय, किशनगंज को जांच का जिम्मा सौंपा. जांच अधिकारी द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया थानाध्यक्ष पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर एसपी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए निलंबन का आदेश जारी किया.

स्पष्टीकरण व विभागीय कार्रवाई

आदेश के तहत निलंबित थानाध्यक्ष के खिलाफ आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. निलंबन के साथ ही राकेश कुमार के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और उनसे विधिवत स्पष्टीकरण मांगा गया है.निलंबन की पूरी अवधि के दौरान उन्हें सरकारी नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता देय होगा.

"पुलिस बल में अनुशासन और निष्ठा सर्वोच्च प्राथमिकता है. कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, मनमाना रवैया या संदिग्ध आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."-संतोष कुमार, एसपी

Galgalia SHO Suspended
पुलिस कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

पारदर्शिता व सख्त नीति

विभाग भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहिष्णुता) की नीति पर काम कर रहा है. भविष्य में भी यदि कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी गैर-जिम्मेदाराना आचरण में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. एसपी किशनगंज लगातार नशा के खिलाफ कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है ,जिसको लेकर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर कई करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी हो चुकी है.

किस मामले में गिरी गाज

14 सितंबर को इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में नशे की तस्करी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ था. ANTF और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की संयुक्त कार्रवाई में गलगलिया थाना क्षेत्र के ग्राम लकड़ी डिपो, गलगलिया बाजार स्थित एक घर में छापेमारी की गई और 'डब्बा कार्टेल' वाला ड्रग्स जब्त किया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 814 ग्राम MDMA और 507 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी. बरामद मादक पदार्थों की कुल मात्रा 1321 ग्राम बतायी गई, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ रुपये आंका गया था. इसी मामले पर एक्शन हुआ है.

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