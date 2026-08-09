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बिहार के इस सदर अस्पताल की खुली पोल, उद्घाटन के चार दिन बाद ही ICU का AC ठप

किशनगंज अस्पताल के आईसीयू का एसी फेल होने पर घरों से पंखा लाए परिजन, डीएम की सख्ती पर हुई ठीक. आशीष सिन्हा की रिपोर्ट

SADAR HOSPITAL ICU AC FAILURE
किशनगंज सदर अस्पताल के आईसीयू का एसी फेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 4:01 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज से प्रदेश की खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावों की पोल खुल गई है. बीते 5 अगस्त को शुरू हुए सदर अस्पताल के नए आईसीयू वार्ड में ही व्यवस्था की बड़ी कमी सामने आई है. मरीजों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अधिकारियों ने किया उद्घाटन: दरअसल हाल ही में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और विधायक कमरुल होदा ने बड़े जोर-शोर से 10 बेड वाले इस नए आईसीयू का उद्घाटन किया था. लेकिन, उद्घाटन के कुछ ही दिनों के भीतर आईसीयू का एयर कंडीशनर पूरी तरह ठप्प पड़ गया है. इस वजह से वहां भर्ती गंभीर मरीजों को भीषण गर्मी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

परिजनों को भारी परेशानी: मिली जानकारी के मुताबिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मरीज को घर से स्टैंड फैन लाने की नौबत आ गई है. स्थानीय डुमरिया मोहल्ला निवासी सनातन कुमार ने बताया कि उन्होंने तीन दिन पहले अपने नाना कुशेश्वर दास को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया था, लेकिन आईसीयू का एसी बंद होने के कारण उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी.

मरीज अब राम भरोसे: सनातन कुमार ने बताया कि हालात बिगड़ता देख उन्हें अपने घर से स्टैंड फैन लाना पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में कागजों पर तो तमाम सुविधाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर मरीज राम भरोसे हैं. जब आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में एसी बंद पड़ा है और परिजनों को घर से पंखा लाना पड़ रहा है, तो आम वार्डों का क्या हाल होगा. उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में अस्पताल प्रशासन को इस लापरवाही पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए.

SADAR HOSPITAL ICU AC FAILURE
उद्घाटन के लिए सजा ICU (ETV Bharat)

"जब आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में एसी बंद पड़ा है और परिजनों को घर से पंखा लाना पड़ रहा है, तो आम वार्डों का क्या हाल होगा.अस्पताल प्रशासन को इस लापरवाही पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए."-सनातन कुमार, मरीज के परिजन

डीएम ने किया तलब: वहीं जिला अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को तुरंत तलब किया जिसके बाद प्रबंधन ने अपनी सफाई पेश की. प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ देर के लिए खराबी हुई थी जिसे अब पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है. जिला अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर खराबी दुरुस्त होने की बात जनता के सामने कबूली है.

तकनीकी खराबी हुई ठीक: प्रेस नोट में कहा गया है कि कुछ टेक्निकल खराबी आई थी जिसे अभी ठीक कर लिया गया है. बहरहाल उद्घाटन के कुछ दिनों के भीतर इस तरह एसी का ठप होना इसकी गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. बताया जाता है कि पहले भी अस्पताल के कई उपक्रम की खरीद की गई पर रखरखाव के अभाव की शिकायत मिलती रही है.

सही उपयोग की जरूरत: सदर अस्पताल के नए आईसीयू वार्ड में उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद इस तरह एसी का खराब होना प्रबंधन की लापरवाही उजागर कर रहा है. जरूरत है वरीय अधिकारी इस पूरे मामले पर विशेष ध्यान दें ताकि फिर से मरीजों को ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े.

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