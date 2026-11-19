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3 दिन बाद होने वाली थी शादी, होने वाले पति का आया फोन.. रात को बुलाया बाहर और..

शादी से ठीक तीन दिन पहले खौफनाक वारदात ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में शादी से ठीक तीन दिन पहले एक गर्भवती युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती की हत्या किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उसके होने वाले पति ने ही अपने पिता और भाई के साथ मिलकर की थी.

शादी से ठीक तीन दिन पहले खौफनाक वारदात