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किशनगंज पुलिस ने जारी की 55 उप्रदवियों की तस्तवीर, अब तक कुल 20 गिरफ्तार

किशनगंज पुलिस ने बहादुरगंज हिंसा के 55 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं. बिहार बंद बवाल मामले में अब तक 20 गिरफ्तार हुए.

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किशनगंज पुलिस द्वारा जारी तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 11:14 AM IST

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किशनगंज: बिहार बंद के दौरान बवाल को लेकर किशनगंज पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने 55 लोगों की तस्वीर जारी कर लोगों से पहचान करने और खबर करने की अपील की है. पुलिस के मुताबिक अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

पुलिस की कार्रवाई: किशनगंज पुलिस के अनुसार बहादुरगंज थाना अंतर्गत एलआरपी. चौक पर प्रदर्शन के दौरान कानून हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उपद्रवियों को चिह्नित करने के लिए तस्वीरें जारी की हैं. इसके साथ ही आम लोगों से उनकी पहचान करने की अपील की गई है.

पथराव का मामला दर्ज: पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया था. इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर हमला किया और पुलिस वाहनों सहित अन्य सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया. उपद्रवियों ने आम नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों पर भी लाठी, डंडे और ईंट-पत्थरों से हमला किया था.

हेल्पलाइन नंबर जारी: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन घटनाओं में संलिप्त उपद्रवी तत्वों की तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यमों से सार्वजनिक की जा रही हैं. पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि पहचान होने पर तुरंत निर्धारित हेल्पलाइन नंबर 9031816144 / 9031816147 पर सूचित करें. जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान और नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा.

बिहार बंद के दौरान बवाल: बिहार बंद के दौरान पटना, किशनगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सासाराम जैसे कई जिलों में विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें और तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गईं. पथराव के कारण कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके जवाब में प्रशासन ने अब तक 20 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शांति बनाए रखने की अपील: वर्तमान में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अन्य उपद्रवियों की पहचान का कार्य निरंतर जारी है.

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