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एक करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद, बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन

एक करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद असल में 16 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि दो अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर माउंटेनकट्टा थाना क्षेत्र के पनासी हाट के पास मोटरसाइकिल से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ-1 खुसरू सिराज के नेतृत्व में एएनटीएफ किशनगंज और माउंटेनकट्टा थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई.

एसडीपीओ-1 खुसरू सिराज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अजीजुल हक के बेटे रहीम (25 वर्ष) और संजू के पुत्र जाकिर हुसैन (27 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलानी के निवासी बताए गए हैं.

घेराबंदी कर पकड़े गए दोनों आरोपी गठित विशेष टीम ने पनासी हाट के पास छापेमारी कर काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से 513 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब एक करोड़ रुपया आंका गया है.

"पूछताछ के क्रम में रहीम एवं जाकीर हुसैन ने बताया गया कि ये अवैध मादक पदार्थ का खरीद-बिक्री करते हैं. इनके गिरोह में शामिल अन्य तस्करों एवं बरामद अवैध मादक पदार्थ के बैकवार्ड और फॉरवार्ड लिंकेज का भी पता लगाया जा रहा है. इस कांड में शामिल अपराधियों के अपराध जनित अवैध संपत्ति का पता लगाकर नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी."- खुसरू सिराज, एसडीपीओ-1

नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है. जांच के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों, मादक पदार्थों के स्रोत और आगे की आपूर्ति के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है. आरोपियों के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच भी की जा रही है. पुलिस अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति का पता लगाकर उसे जब्त करने की कार्रवाई भी करेगी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज

इस मामले में माउंटेनकट्टा थाना कांड संख्या 298/26, दिनांक 16 नवंबर 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी), 21(सी), 25 एवं 29 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. किशनगंज पुलिस ने आम नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सहयोग करने की अपील की है. पुलिस ने इसके लिए एएनटीएफ हेल्पलाइन नंबर 9031816150 जारी किया है.

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