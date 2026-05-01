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UP में मिला बिहार के 'मौलाना' का शव, परिजनों का आरोप- हत्या के बाद ट्रेन से फेंका, AIMIM ने की जांच की मांग

बिहार के मौलाना तौसीफ की ट्रेन में सफर के दौरान कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. शव बरेली जंक्शन के पास मिला है.

MAULANA TAUSIF RAZA MAZHARI
तौसीफ रजा मजहरी का शव बरेली में मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 1, 2026 at 1:51 PM IST

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पटना: बिहार के किशनगंज के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा मजहरी का उत्तर प्रदेश के बरेली में शव मिला है. परिजनों का आरोप है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान उनकी पीट-पीटकर की गई है. हालांकि बरेली पुलिस इसे हादसा बता रही है. इस बीच बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

किशनगंज का रहने वाले हैं तौसीफ रजा: मृतक की पहचान किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत भोगडावर पंचायत निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि मौलाना तौसीफ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इमामत की जिम्मेदारी निभा रहे थे और बरेली में आयोजित उर्स ए ताजुश्शरिया से लौटने के क्रम में 26 अप्रैल 2026 को वे ट्रेन संख्या 04314 के जनरल कोच में सफर कर रहे थे.

बरेली जंक्शन के पास मिला शव: उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने उनका सामान लूटने की कोशिश की और बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. बाद में उनके शव को बरेली जंक्शन के पास बरामद हुआ है.

अल्पसंख्यक आयोग ने लिया संज्ञान: घटना के बाद परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे हत्या का मामला बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है. अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (नई दिल्ली) को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पत्र (ETV Bharat)

"इस जघन्य घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए. साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जाए."- मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

एआईएमआईएम ने उठाए सवाल: इस मामले पर एआईएमआईएम ने गंभीर सवाल उठाए हैं. प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसे हत्या बताते हुए पूछा कि क्या मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? उन्होंने केंद्र सरकार और रेल मंत्री से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

"मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब के साथ ट्रेन में हुई इस दर्दनाक घटना से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं. हम मोदी सरकार और रेल मंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, जल्द से जल्द निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों."- अख्तरुल ईमान, बिहार अध्यक्ष, एआईएमआईएम

पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए: वहीं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने मौलाना तौसीफ के साथ ट्रेन में हुई घटना और उसके बाद शव को फेंके जाने की घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है. लिहाजा हम सरकार से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ-साथ सरकारी नौकरी दी जाए.

"बिहार सरकार और रेल मंत्री से मांग है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए. तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. सरकार से हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए."- आदिल हसन, प्रवक्ता, एआईएमआईएम

बरेली पुलिस ने बताया हादसा: हालांकि यूपी की बरेली पुलिस ने इसे हादसा करार दिया है. पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पीट-पीटकर हत्या और ट्रेन से फेंकने के दावे को खारिज किया है. पुलिस ने साफ किया कि मृतक के साथ किसी प्रकार के झगड़े, मारपीट या धक्का देकर गिराए जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है. किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं हुई है.

'बिहार के किशनगंज निवासी तौसीफ रजा उर्स मेले में शामिल होने के उपरांत ट्रेन से अपने घर जा रहा था. प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि अत्यधिक गर्मी के कारण मृतक ट्रेन के गेट पर बैठने के दौरान झपकी आने से असंतुलित होकर नीचे गिर गया. जिससे सिर, पैर, कमर और चेहरे पर गंभीर चोटें आने कारण उसकी मौत हुई.'- बरेली पुलिस

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