Watch Video: कुर्सी बनी एंबुलेंस, किशनगंज में बीमार बुजुर्ग महिला को लेकर डेढ़ KM पैदल चले ग्रामीण
किशनगंज में बदहाल कीचड़ भरी सड़क के कारण बीमार वृद्धा को कुर्सी पर टांगकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हुए परिजन.
Published : July 18, 2026 at 10:13 AM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत चिल्हनियां पंचायत के कास्त खर्रा गांव में बदहाल सड़क व्यवस्था ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. लगातार हुई बारिश के बाद गांव की कच्ची सड़क पूरी तरह जलमग्न और कीचड़ में तब्दील हो चुकी है. इस वजह से स्थानीय लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है.
आपातकाल में भारी संघर्ष: सड़क खराब होने के कारण गांव की एक बीमार वृद्ध महिला अलेतून निशा को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. घुटनों तक कीचड़ होने की वजह से कोई भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका. इस विकट परिस्थिति ने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक और दयनीय हकीकत को पूरी तरह उजागर कर दिया है.
ग्रामीणों ने दिखाई मानवता: सड़क बंद होने पर स्थानीय ग्रामीण तौसीफ आलम और तबरेज आलम ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की. उन्होंने बीमार वृद्धा को एक कुर्सी पर बैठाया और बल्लों के सहारे सावधानीपूर्वक कीचड़ भरे रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाया. वहां से टेंपो द्वारा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेढ़ागाछ में भर्ती कराया गया.
वर्षों पुरानी अधूरी मांग: ग्रामीणों के अनुसार कास्त खर्रा गांव में वर्षों से पक्की सड़क और जल निकासी के लिए नाले के निर्माण की मांग की जा रही है. इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित आवेदन भी सौंपे गए. इसके बावजूद अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है.
आम जनजीवन हुआ प्रभावित: हर साल बारिश के मौसम में इस मुख्य रास्ते पर जलभराव होने से मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके अलावा स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित होती है. रास्ता खराब होने के कारण बच्चे समय पर अपने विद्यालय भी नहीं पहुंच पाते हैं.
प्रशासन से त्वरित गुहार: ग्रामीणों का कहना है कि वे सरकार को सभी प्रकार के करों का भुगतान करते हैं, फिर भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने स्थानीय विधायक, सांसद, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और जिला पदाधिकारी नवीन कुमार से शीघ्र पक्की सड़क निर्माण की मांग की है. देर होने पर भविष्य में किसी मरीज की जान जा सकती है.
विकास के दावों की पोल: यह पूरी घटना ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना की बदहाली और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है. आजादी के दशकों बाद भी धरातल पर इस तरह के दृश्य दिखाई देना प्रशासनिक दावों की पोल खोलता है. जनता अब इस समस्या से परमानेंट निजात चाहती है. इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि समस्या का परमानेंट निजात की तैयारी की जा रही है.
"प्रखण्ड क्षेत्र के संबंधित इलाके में जल जमाव की समस्या थी जिसे, तत्काल निकाशी करा दिया गया है. ज्यादा परेशानी नहीं होगी. परमानेंट निदान के लिए कार्य योजना बनाई गई है. जल्द काम कर लिया जाएगा." -अजय कुमार, बीडीओ, टेढ़ागाछ
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