पत्नी को पसंद आई तो बढ़ाने लगे मूंछ, बिहार में 'रावण' के नाम से हो गए मशहूर; कहानी अशोक की
किशनगंज निवासी अशोक पासवान अपनी अनोखी और बड़ी मूंछों के कारण 'रावण' और 'महिषासुर' के नाम से मशहूर हैं. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : October 20, 2026 at 6:51 PM IST
किशनगंज: आपको 1984 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शराबी' और उसका मशहूर वो डायलॉग तो याद ही होगा, कि मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी हो वरना न हो. जिस तरह रील-लाइफ नत्थू लाल ने खूब नाम कमाया, उसी तरह बिहार के किशनगंज के रियल-लाइफ नत्थू लाल भी अपनी मूंछों के लिए मशहूर हैं.
रावण के और महिषासुर के नाम से चर्चित
जिले के नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 के खगड़ा चपरासी मोहल्ला के रहने वाले अशोक पासवान उर्फ सत्तू, जिनकी मूंछों की चर्चा न सिर्फ जिले में बल्कि बिहार, बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल में भी खूब होती रही है. उनकी मूंछों की वजह से उन्हें अक्सर रावण के और महिषासुर के नाम से बुलाया जाता है.
शादी के बाद मूंछें रखनी शुरू
दिलचस्प बात ये है कि अशोक पासवान को लोगों का उन्हें इन नामों से बुलाना परेशान नहीं करता, बल्कि खुशी देता है. वे कहते हैं कि दूसरों की खुशी में ही खुशी मिलती है. अशोक का जन्म 1956 में हुआ था. वे बताते हैं कि उन्होंने 1971 में शादी की, जिसके बाद उन्होंने मूंछें रखनी शुरू कर दीं.
पत्नी को मूंछें रखनी पसंद थी
अशोक के मुताबिक उनकी पत्नी को उनका मूंछें रखना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने इसकी शुरूआत की, लेकिन लोगों के पॉजिटिव रिएक्शन ने उनका हौसला बढ़ाया. वे कहते है कि लोग उन्हें रावण कहकर खुश होते थे. उन्हें भी लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगता था.
"पत्नी को मूंछें रखना बहुत पसंद था, इसलिए इसकी शुरूआत की, लेकिन लोगों के पॉजिटिव रिएक्शन ने भी हौसला बढ़ाया. लोग रावण कहकर खुश होते थे, हमें भी लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगता था." - अशोक पासवान
2016 में नौकरी से हुए रिटायर
अशोक बताते हैं कि नौकरी के सिलसिले में वे पश्चिम बंगाल में रहते थे, वहां भी कुछ लोग उनकी मूंछें देखकर उन्हें महिषासुर कहते थे. उन लोगों की खुशी में ही वे खुद को खुश रखते थे. दरअसल अशोक पासवान पश्चिम बंगाल में NHAI डिपार्टमेंट में फोर्थ क्लास कर्मी थे. वहां से 2016 में वे रिटायर हुए.
नेपाल में भी लोगों ने की तारीफ
अशोक कहते हैं कि इसके बाद नेपाल घूमने के दौरान भी लोगों ने उनकी मूंछों की तारीफ की और उनके साथ फोटो खींची. उनसे उनकी मूंछों के बारे में बात की, इसकी खासियत और इसके रख-रखाव की वजह समझने की कोशिश की.
मूंछों पर पहनते हैं सोने की बालियां
अशोक पासवान कहते हैं कि वह अपनी मूंछों में साइकिल के स्पोक से बनी दो स्टिक रखते हैं, जो मूंछों को खड़ा रखने में मदद करती हैं. वह मूंछों पर सोने की बालियां पहनते हैं, जिससे उनका लुक और भी अनोखा और आकर्षक लगता है. इसी आकर्षक लुक की वजह से लोग उन्हें रावण, महिषासुर और कई दूसरे नामों से बुलाते हैं.
सोने की बालियों के पीछे है अनोखा तर्क
अशोक दाढ़ी पर लगी सोने की बालियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर कभी उनका एक्सीडेंट हो गया या किसी और कारण से उनकी मौत हो जाती है, तो इन्हीं बालियों से उन्हें श्मशान ले जाने और अंतिम संस्कार का खर्च निकल जाएगा.
"अगर कभी एक्सीडेंट हो गया या किसी और कारण से मौत हो जाती है, तो इन्हीं बालियों से मुझे श्मशान ले जाने और मेरे अंतिम संस्कार का खर्च निकल जाएगा. उस परिस्थिति में बेटों को तुरंत पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी."-अशोक पासवान
परिवार में किसी को भी मूंछों से शिकायत नहीं
अशोक के मुताबिक उस परिस्थिति में उनके बेटों को तुरंत पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया कि इस उम्र में उनके दोनों बेटे और बहुएं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. परिवार में किसी को भी उनकी मूंछों से कोई शिकायत नहीं रही है.
जेल लगाने का सुझाव गलत साबित हुआ
अशोक पासवान ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किसी ने मूंछों पर जेल लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन वो सुझाव गलत साबित हुआ. इसके बाद जेल न लगाने की वजह से एक दिन के लिए मूंछों पर असर पड़ा, लेकिन बाद में सही देखभाल से उन्हें ठीक कर लिया गया.
विरासत को आगे बढ़ा रहा परिवार
अपने परिवार के बारे में बात करते हुए अशोक कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं. मेरा नाम देखकर मेरे छोटे बेटे ने भी मूंछें रखनी शुरू कर दी हैं, और इसे बनाए रखना चाहता है. मेरा पोता भी मूंछें रखने की बात करता है.
दादा के नक्शे कदम पर चलेगा पोता
अशोक कहते हैं कि मेरा पोता एक एथलीट हैं और 800 मीटर रेस में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हैं. अशोक पासवान के पौत्र सक्षम कुमार बताते हैं कि उन्होंने कई मेडल जीते हैं. वह तीन बार स्टेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं और नेशनल टूर्नामेंट के लिए चुने जाने की ख्वाहिश रखते हैं. सक्षम ने कहा कि वे भी अपने दादा की तरह मूंछें भी रखना चाहते हैं.
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