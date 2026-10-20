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पत्नी को पसंद आई तो बढ़ाने लगे मूंछ, बिहार में 'रावण' के नाम से हो गए मशहूर; कहानी अशोक की

किशनगंज के अशोक पासवान ( ETV Bharat )

किशनगंज: आपको 1984 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शराबी' और उसका मशहूर वो डायलॉग तो याद ही होगा, कि मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी हो वरना न हो. जिस तरह रील-लाइफ नत्थू लाल ने खूब नाम कमाया, उसी तरह बिहार के किशनगंज के रियल-लाइफ नत्थू लाल भी अपनी मूंछों के लिए मशहूर हैं.

रावण के और महिषासुर के नाम से चर्चित