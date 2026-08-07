किशनगंज में कागजी कॉलेज, विधायक ने लगाया डिग्रियां बांटने का आरोप, DM ने गठित की जांच टीम
किशनगंज में कागजों पर संचालित निजी महाविद्यालय की वजह से नहीं खुला सरकारी कॉलेज, ठगे महसूस कर रहे हैं स्थानीय लोग. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : August 7, 2026 at 4:30 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज के पोठिया प्रखंड में एक निजी डिग्री कॉलेज संचालित है, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना कुछ और ही बताती है. यहां नियमित पढ़ाई नहीं होती, फिर भी डिग्रियां बांटी जाती है. बिहार सरकार ने पूरे राज्य में 211 प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, पर पोठिया को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि वहां पहले से एक निजी महाविद्यालय मौजूद है. इससे स्थानीय जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है.
विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा: स्थानीय विधायक कमरुल होदा ने इस मामले को बिहार विधानसभा में उठाया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला. अब वे इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं. विधायक का कहना है कि गैर सरकारी संकल्प के दौरान जब उन्होंने पोठिया में सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग की तो शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि वहां पहले से टेम्परेरी एफिलिएटेड कॉलेज चल रहा है, इसलिए सरकारी कॉलेज नहीं दिया जा सकता.
जांच के लिए डीएम ने गठित की टीम: किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि मामला उनके पास भी आया है. उन्होंने इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है. विधायक ने भी निजी कॉलेज की जांच की मांग की है. उनका आरोप है कि यह कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहा है और डिग्रियां बेचने का काम कर रहा है.
"मामला मेरे पास भी आया है और इसके जांच के लिए एक तीन सदस्य टीम का गठन कर दिया गया है."-नवीन कुमार, डीएम, किशनगंज
धरातल पर कुछ भी नहीं: ईटीवी भारत की टीम जब निजी डिग्री कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ने बेहतर पढ़ाई का दावा किया, लेकिन वहां न क्लासरूम नजर आए और न छात्र. स्थानीय जनता और छात्रों ने एक स्वर में कहा कि यहां कोई नियमित पढ़ाई नहीं होती. सिर्फ परीक्षा के समय हलचल होती है. परीक्षा जैसे-तैसे ली जाती है और रिजल्ट के साथ डिग्रियां बांट दी जाती हैं.
"यहां 2025 में सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए कॉलेज खोला गया है. यहां बेहतर पढ़ाई होती है और बच्चे भी आते हैं. अभी परीक्षा के बाद बच्चे नहीं आ रहे हैं."-प्रिंसिपल, निजी डिग्री कॉलेज
जमीन और कॉलेज एक ही परिसर में: विधायक के अनुसार, पोठिया प्रखंड में पटना निवासी डॉ. अजय सिंह ने करीब 400 एकड़ भूमि ली है. वहां चाय बागान और टी प्रोसेसिंग प्लांट संचालित है. इसी परिसर में यह प्राइवेट कॉलेज भी चल रहा है. पूर्णिया यूनिवर्सिटी और बिहार सरकार ने इसे मान्यता दी हुई है.
"जब हमने उस निजी महाविद्यालय के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह कागजों में चल रहा है और उसका काम डिग्रियां बेचना है. पोठिया प्रखंड में पटना निवासी डॉ. अजय सिंह ने 400 एकड़ भूमि ली है. जिसमें चाय बागान और टी प्रोसेसिंग प्लांट खोल रखा है और इसी परिसर में यह प्राइवेट कॉलेज भी संचालित है."-कमरुल होदा, स्थानीय विधायक
साक्षरता में पिछड़े जिले पर सवाल: किशनगंज बिहार का साक्षरता के मामले में पिछड़ा जिला है. बड़ा सवाल यह है कि आधारभूत संरचना की भारी कमी वाले निजी संस्थान को मान्यता कैसे मिल गई. इसका खामियाजा क्षेत्र की जनता और छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.
ये भी पढ़ें-
यहां पेड़ के नीचे लगती है बच्चों की क्लास, बिहार के भोजपुर में शिक्षा की बदहाली देखिए
हाथ में जूते-चप्पल.. पीठ पर स्कूल बैग, देख लीजिए बिहार के सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें
बीच खेत में फंसा शिक्षा का मंदिर, गुरु थामते हैं बच्चों का हाथ तो फिर क्यों प्रशासन ने खड़े किए हाथ?