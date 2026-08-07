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किशनगंज में कागजी कॉलेज, विधायक ने लगाया डिग्रियां बांटने का आरोप, DM ने गठित की जांच टीम

किशनगंज: बिहार के किशनगंज के पोठिया प्रखंड में एक निजी डिग्री कॉलेज संचालित है, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना कुछ और ही बताती है. यहां नियमित पढ़ाई नहीं होती, फिर भी डिग्रियां बांटी जाती है. बिहार सरकार ने पूरे राज्य में 211 प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, पर पोठिया को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि वहां पहले से एक निजी महाविद्यालय मौजूद है. इससे स्थानीय जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है.

विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा: स्थानीय विधायक कमरुल होदा ने इस मामले को बिहार विधानसभा में उठाया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला. अब वे इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं. विधायक का कहना है कि गैर सरकारी संकल्प के दौरान जब उन्होंने पोठिया में सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग की तो शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि वहां पहले से टेम्परेरी एफिलिएटेड कॉलेज चल रहा है, इसलिए सरकारी कॉलेज नहीं दिया जा सकता.

किशनगंज में निजी डिग्री कॉलेज (ETV Bharat)

जांच के लिए डीएम ने गठित की टीम: किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि मामला उनके पास भी आया है. उन्होंने इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है. विधायक ने भी निजी कॉलेज की जांच की मांग की है. उनका आरोप है कि यह कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहा है और डिग्रियां बेचने का काम कर रहा है.

"मामला मेरे पास भी आया है और इसके जांच के लिए एक तीन सदस्य टीम का गठन कर दिया गया है."-नवीन कुमार, डीएम, किशनगंज

जिलाधिकारी नवीन कुमार (ETV Bharat)

धरातल पर कुछ भी नहीं: ईटीवी भारत की टीम जब निजी डिग्री कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ने बेहतर पढ़ाई का दावा किया, लेकिन वहां न क्लासरूम नजर आए और न छात्र. स्थानीय जनता और छात्रों ने एक स्वर में कहा कि यहां कोई नियमित पढ़ाई नहीं होती. सिर्फ परीक्षा के समय हलचल होती है. परीक्षा जैसे-तैसे ली जाती है और रिजल्ट के साथ डिग्रियां बांट दी जाती हैं.